В КНДР впервые показали футбольный матч сборной Южной Кореи на ЧМ в Катаре

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вчера, 09:02

Центральное телевидение КНДР впервые с начала чемпионата мира по футболу в Катаре показало матч сборной Южной Кореи. Это был матч 1/8 финала чемпионата мира с Бразилией, после поражения в котором южнокорейцы отправились домой.

На телеэкранах КНДР появляются отредактированные записи игр после их завершения. Матч южнокорейской сборной и Бразилии состоялся в понедельник, однако запись была показана в КНДР в среду.

Во время начала матча Центральное телевидение КНДР назвало имена южнокорейских футболистов. Как поясняет источник, обычно власти народной республики избегают транслировать матчи европейских клубов с участием даже одного южнокорейца. Кроме того, из записи не пропала реклама иностранных компаний, а это означает, что северокорейские зрители видели рекламу ранее незнакомых в КНДР брендов.