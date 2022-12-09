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В КНДР впервые показали футбольный матч сборной Южной Кореи на ЧМ в Катаре

вчера, 09:02
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Центральное телевидение КНДР впервые с начала чемпионата мира по футболу в Катаре показало матч сборной Южной Кореи. Это был матч 1/8 финала чемпионата мира с Бразилией, после поражения в котором южнокорейцы отправились домой.

На телеэкранах КНДР появляются отредактированные записи игр после их завершения. Матч южнокорейской сборной и Бразилии состоялся в понедельник, однако запись была показана в КНДР в среду.

Во время начала матча Центральное телевидение КНДР назвало имена южнокорейских футболистов. Как поясняет источник, обычно власти народной республики избегают транслировать матчи европейских клубов с участием даже одного южнокорейца. Кроме того, из записи не пропала реклама иностранных компаний, а это означает, что северокорейские зрители видели рекламу ранее незнакомых в КНДР брендов.

До матча сборных Южной Кореи и Бразилии в КНДР также показали игры с участием национальных команд Японии и США. Хотя ранее не транслировали выступления сборных этих трёх стран во время чемпионатов мира в 2014 и 2018 году.

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 13:38
Наехать на, я еще понимаю, а заехать на.. Удачи вам в освоении языков, пусть и не родных
vinyardrip
vinyardrip ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 13:36
7-1 помнят походу
Знатог
Знатог ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 13:27
Видимо их показывают по той же причине, по какой показали Матч Юж. Кореи в КНДР, знают что проиграют. А стыки Украины с Шотландией и Уэльсом не показывали.
vinyardrip
vinyardrip ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:19
Правительство — это наемнные работники. Что выбрали, к тому и претензии. Либо наниматель амно, либо наниматель это хотел
liverpool-today
liverpool-today ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 13:04
Вообще то регулярно показывают игры шахтёра в ЛЧ и динамо в ле. Можно сказать даже, что ощущается как комментатор незаметно болеет за эти команды по привычке
Сп62
Сп62 ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 12:57
Наверняка, чемпионаты стран Европы тоже показывать не будут.
Знатог
Знатог
вчера в 11:51
Помню, когда наши наезжали на Беларусь, не показывали выступление сборной Беларуси на молодёжном чемпионате Европы, когда они заняли третье место. А сейчас не показывают классово чуждых украинских спортсменов.
6ee364ftngda
6ee364ftngda
вчера в 11:01
При этом комментатор явно приговаривал, что голы в ворота загнивающих акул капитализма забивают тайные агенты Пхеньяна По Кхе Та и Ри Чха Ли Сон, а аплодирует им сочувствующий корейскому пролетариату трудовой народ Катара и Бразилии. А потом матч, наглядно продемонстрировавший всю ущербность и несостоятельность марионеточного сеульского режима, вдруг закончился со счётом 4:0 на 75-й минуте гимном КНДР и портретом её солнцеликого вождя
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:26
Если бы Ю. Корея выиграла, то ничего бы не показали! А так можно порадоваться за неудачу южных. Ну а тем, кто забыл вырезать рекламу из записи, однозначно, положен стандартный и обыденный приговор - расстрел, который уже, наверняка, приведён в исполнение. Ну, в итоге, все остались довольны и правительство и телезрители, и палачи, получившие нежданную халтурку.
alexgurzan
alexgurzan ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 10:24
.
fx8u2n5j9s6h
fx8u2n5j9s6h
вчера в 10:00
Может мир будет меняться за счёт футбола, это хорошо
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:52
В Португалии показали нарезку ляпов Месси в Катаре, ролик продолжительностью три часа
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:44
Просветление произошло у правительства ,все посмотрели футбол с ЧМ.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:39
Показали, что бы порадоваться разгрому соседа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:27
У каждого правительства свои бзики...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:09
Вся страна собралась, что бы своими глазами увидеть это чудо - ТЕЛЕВИЗОР
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