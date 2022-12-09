В КНДР впервые показали футбольный матч сборной Южной Кореи на ЧМ в Катаре

Центральное телевидение КНДР впервые с начала чемпионата мира по футболу в Катаре показало матч сборной Южной Кореи. Это был матч 1/8 финала чемпионата мира с Бразилией, после поражения в котором южнокорейцы отправились домой.
На телеэкранах КНДР появляются отредактированные записи игр после их завершения. Матч южнокорейской сборной и Бразилии состоялся в понедельник, однако запись была показана в КНДР в среду.
Во время начала матча Центральное телевидение КНДР назвало имена южнокорейских футболистов. Как поясняет источник, обычно власти народной республики избегают транслировать матчи европейских клубов с участием даже одного южнокорейца. Кроме того, из записи не пропала реклама иностранных компаний, а это означает, что северокорейские зрители видели рекламу ранее незнакомых в КНДР брендов.
До матча сборных Южной Кореи и Бразилии в КНДР также показали игры с участием национальных команд Японии и США. Хотя ранее не транслировали выступления сборных этих трёх стран во время чемпионатов мира в 2014 и 2018 году.