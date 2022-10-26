Карасёв: «Я перестал включать матчи Лиги чемпионов»

Российский арбитр Сергей Карасёв не планирует смотреть ЧМ -22.

Скорее всего, даже смотреть не буду.

Потому что нас там не будет? Да. Я перестал включать матчи Лиги чемпионов — смотрю только хайлайты утром. А сами трансляции не могу. Мы должны быть там! Ребята, наши друзья, коллеги — сколько мы с ними шли по судейской жизни, строили международную карьеру... А сейчас включаю телевизор, смотрю пять минут и выключаю. Грустно.