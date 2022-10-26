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Карасёв: «Я перестал включать матчи Лиги чемпионов»

вчера, 11:36

Российский арбитр Сергей Карасёв не планирует смотреть ЧМ-22.

Скорее всего, даже смотреть не буду.

Потому что нас там не будет? Да. Я перестал включать матчи Лиги чемпионов — смотрю только хайлайты утром. А сами трансляции не могу. Мы должны быть там! Ребята, наши друзья, коллеги — сколько мы с ними шли по судейской жизни, строили международную карьеру... А сейчас включаю телевизор, смотрю пять минут и выключаю. Грустно.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:33
Мне жалко..Карасёва....
Включает дяденька телевизор...а там его не показывают...
lobsterdam
lobsterdam ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:19
ну мы все в его шкуре, если что и не распускаем сопли!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:19
Не о том думает Карасёв, идет слом всей системы, а футбол только небольшая часть, его интересуют только его личные потери, ну а нам-то зачем его нюни здесь!? Лучшее народное средство - срочно выпить и как можно больше и уйдет туга-кручина и мир заиграет вновь яркими красками!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 17:13
И хорошо. Пусть в продажной ЛЧ позорятся чужие.
Хотя какой например мне Карасев свой? Ахахахахаха (демонически хохочет)
pomor45
pomor45
вчера в 17:12
Надо же, я тоже не смотрю и ровно по той же причине.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 17:12, ред.
Пацаны шли к успеху.
Но не получилось, не фартануло.
Gahi
Gahi
вчера в 16:49
Картина Репина Приплыли!
Zak11
Zak11 ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:32
Занавес был, но страна играла и в Европе и на мире. Сравнивать ситуации тут я бы не стал
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:13
А зря,не смотришь,может косяков меньше пороли бы,на поле,перенимать международный опыт,пусть даже и через телевизор!!!
shur
shur ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 16:02
...веселей было в период "железного занавеса" и ничего выжили, тоже не везде
нам были рады ,любой возможности получать информацию радовались, кассеты,
винил, видео, книги, эротику, везли по разным каналам дипломаты! А кто то был и
есть патриотом , ему забугорные фишки чужды! Вот вам и дилемма , лучше точно
уже не будет, в связи с событиями, которые в одночастье не разрулишь!!!
LOpp
LOpp
вчера в 15:58
скорее это матчи Лиги чемпионов перестали включать Карасева
lotsman
lotsman
вчера в 15:29
Я тоже смотреть не буду. Я болею за свою страну, за свою команду. И футбол, как спортивная борьба, мне интересен только в том случае, если в нём участвует моя страна или моя команда. А футбол, без участия моей, сборной, либо российских команд, для меня просто зрелище, без спортивного интереса, без переживания за результат.
Zak11
Zak11
вчера в 15:03
Ну Карасёв потерял очень приличные деньги прежде всего. Уверен, что его бы и на ЛЧ назначали, и на ЧМ. Возможно бы даже дали отсудить финал Еврокубка. Но всего этого теперь не будет. К сожалению без международных соревнований развитие остановилось. Далее только деградация. Это можно сказать не только о футболе, но и о спорте в целом. Сочувствую спортсменам и судьям в данной ситуации, ну а болельщики остались без зрелища. В этой ситуации только все проигрывают.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:50
Без Зенита там смотреть нечего.
memphis
memphis
вчера в 14:26
Понимаю, ведь смотреть Матч ТВ, себя не уважать
Союзник противников
Союзник противников ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 14:13, ред.
Здрась-сь-те,как же "культура отмены"??? Тезисы всяких умников прошлого(типа О,спорт,ты мир! и т.д.)выброшены на помойку истории.Если уж "священное право частной собственности" подохло безвременно,то уж остальное...
bw9awsqfyg96
bw9awsqfyg96
вчера в 14:12
Да уж, остается матчи с Брюгге пересматривать...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:09
Я её и без участия в "международной деятельности" не смотрю.Ни у меня ничего не убывает,ни у них.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:05
Прекрасно понимаю. Спорт должен быть вне политики.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:56
Я верю Сергею и понимаю его состояние. Всем иронично настроенным к его словам предлагаю поставить себя на его место, и тогда вы почувствуете всю трагедию, постигшую наш спорт вообще и футбол в частности. Именно о ней и говорит арбитр. Быть лишённым возможности выходить на футбольные поля Европы и Мира и обслуживать матчи лучших команд - не только трагедия спортивная, но и трагедия всей жизни.
Прочувствуйте эту ситуацию на своей шкуре и тогда не посмеете обвинять Сергея в меркантильности и других смертных грехах.
Gorasul
Gorasul
вчера в 13:49
Понимаю Карасёва. Также потерял 70% дохода из-за диктаторской шизофрении... Остаётся только ждать действия биологии.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:18
Карась серьезный заработок потерял, дома столько не заработаешь.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 12:22
Малкому тоже грустно, вот он и отрывается на сочах и оренбургах
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:22
Н еверю . От слова Абсолютно !
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:05
Нам, зрителям, конечно проще. Мы смотрим хороший матч, видим лучших футболистов. Многие и раньше болели за топовые команды, не зависимо от того, играли наши клубы или нет. А Карасеву, конечно тяжелее, смотришь матч и понимаешь, что мог участвовать в этой игре. Действительно грустно.
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 12:04
Конечно, Сергей, грустно. Тебя это задело больше всего. Но это пока стадия гнева. Потом будешь, наоборот, только ЛЧ и ЧМ смотреть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:00
Правильно делает карась, в своём роде бент.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 11:57
Да нас и так постоянно нигде не было
Сп62
Сп62
вчера в 11:56
Все дружно обиделись.
алекc 1960
алекc 1960
вчера в 11:53
я тоже не смотрю !чужих да тем более без наших смотреть всё это просто неинтересно!
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