Карасёв: «Я перестал включать матчи Лиги чемпионов»

Российский арбитр Сергей Карасёв не планирует смотреть ЧМ-22.
Скорее всего, даже смотреть не буду.
Потому что нас там не будет? Да. Я перестал включать матчи Лиги чемпионов — смотрю только хайлайты утром. А сами трансляции не могу. Мы должны быть там! Ребята, наши друзья, коллеги — сколько мы с ними шли по судейской жизни, строили международную карьеру... А сейчас включаю телевизор, смотрю пять минут и выключаю. Грустно.
Прочувствуйте эту ситуацию на своей шкуре и тогда не посмеете обвинять Сергея в меркантильности и других смертных грехах.
Прочувствуйте эту ситуацию на своей шкуре и тогда не посмеете обвинять Сергея в меркантильности и других смертных грехах.