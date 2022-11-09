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«Матч ТВ»: «Мы не оставим любителей футбола без главных событий мундиаля»

вчера, 17:33

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков поделился информацией по поводу трансляций матчей чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу — это большое событие, поэтому мы планируем показать максимальное количество игр на федеральном канале «Матч ТВ». Исключением станет лишь третий тур группового этапа, когда матчи начинаются параллельно — восемь игр этого тура покажем также на общедоступном канале «Матч! Страна».

Все матчи чемпионата мира в прямом эфире мы покажем и на канале «Матч! Футбол 1» , который распространяется по подписке — трансляцию там будем начинать за час до стартового свистка, чтобы истинные болельщики могли почувствовать атмосферу чемпионата и увидеть красоты Катара.

Также задействуем и канал «Матч Премьер» — самые интересные матчи мундиаля покажем там в режиме live — эксперты и аналитики придут в нашу студию и будут мгновенно разбирать игровые эпизоды.

Совершенно точно, что мы не оставим любителей футбола без главных событий чемпионата мира и используем все наши ресурсы — и технические, и человеческие — для самого полного освещения мундиаля на всех наших площадках.

Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Все комментарии
d1metras
d1metras ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:25
теперь как раньше не будет никогда.. монополисты и жлобы на матче сидят...лично я не собираюсь платить матчу.. лучше смотреть трансляции на сторонних ресурсах в интернете..
Cockfighting
Cockfighting
вчера в 23:07
А все остальные матчи по подписке! Кондиofлаки в комментары на пару с Губерниевым на матч финала лч, и тогда надеюсь снизу ни кто не будет стучаться, а только сочувствувать зрителям этой "язык даже не поворачивается назвать это ТВ" помойке.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:15
Блииин, было классно когда Россия 1 и первый канал показывали бесплатно, а сейчас эти деньги требуют
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 20:24
Орлова поставят на все матчи, специально по просьбе питерских.
minai
minai ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:18
А одно время просто достали фигурным катанием и бадминтоном.
Izmar
Izmar
вчера в 19:54
Комментаторов только еще нашли бы приличных, а не Геничей и Черданцевых.
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:52
Хочешь матчи, купи пакет футбол. И нет проблем.
pomor45
pomor45
вчера в 19:42
Не мой праздник. Смотреть буду только лучших.
d1metras
d1metras ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:15
а еще больше матч тв показывает рекламы лохотронов и букмекеров.
lotsman
lotsman
вчера в 19:08
Если канал называется "Матч ТВ", то, по моему мнению, должен показывать МАТЧИ. Футбол, хоккей, волейбол, баскетбол.... Но почему то больше показывают бои без правил и автогонки.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 18:58
Хотелось бы в это верить!
Migelito
Migelito ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:24
С комментаторами действительно беда. Есть там пара человек хорошего уровня, но на матче условных Германии против Англии будет именно чердак и генич))
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 18:14, ред.
Конченый канал,вместо футбола регби или еще какую нибуть гомосятину показывают
Futurista
Futurista
вчера в 18:10
Главные события мунди чего?)...
shlomo
shlomo ответ memphis (раскрыть)
вчера в 17:54
Добра Вам!

А у них осталось нужное количество комментаторов под столько игр? 🤔 или каждую вторую игру Генич с Чердаком будут? Хотелось послушать Стогниенко и его команду, но придётся слушать чердака и ко...
shlomo
shlomo
вчера в 17:48
Надеюсь не в повторе?.....:))))

Ну а так что...
1. Сделать по поручению президента Первый Спортивный Федеральный канал.
2. Схантить туда всех топовых журналистов и комментаторов
3. Разо94ся с 90% всех топовых комментаторов и журналистов
4. Показывать мировые топ события в повторе на след день.
5. Показать ЧМ, где нас нет и в период когда не до ЧМ.....
memphis
memphis
вчера в 17:42
Матч ТВ: " Мы не останемся без бабла за подписки. А бонусом ваши уши наполним бредом от наших любимцев Черданцева, Орлова и Губерниева. Услышим мнение экспертов Царя, Бузовой и мистера ВашиПроблемы"
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