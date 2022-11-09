«Матч ТВ»: «Мы не оставим любителей футбола без главных событий мундиаля»

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков поделился информацией по поводу трансляций матчей чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу — это большое событие, поэтому мы планируем показать максимальное количество игр на федеральном канале «Матч ТВ». Исключением станет лишь третий тур группового этапа, когда матчи начинаются параллельно — восемь игр этого тура покажем также на общедоступном канале «Матч! Страна».

Все матчи чемпионата мира в прямом эфире мы покажем и на канале «Матч! Футбол 1» , который распространяется по подписке — трансляцию там будем начинать за час до стартового свистка, чтобы истинные болельщики могли почувствовать атмосферу чемпионата и увидеть красоты Катара.

Также задействуем и канал «Матч Премьер» — самые интересные матчи мундиаля покажем там в режиме live — эксперты и аналитики придут в нашу студию и будут мгновенно разбирать игровые эпизоды.

Совершенно точно, что мы не оставим любителей футбола без главных событий чемпионата мира и используем все наши ресурсы — и технические, и человеческие — для самого полного освещения мундиаля на всех наших площадках.