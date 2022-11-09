«Матч ТВ»: «Мы не оставим любителей футбола без главных событий мундиаля»

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков поделился информацией по поводу трансляций матчей чемпионата мира.
Чемпионат мира по футболу — это большое событие, поэтому мы планируем показать максимальное количество игр на федеральном канале «Матч ТВ». Исключением станет лишь третий тур группового этапа, когда матчи начинаются параллельно — восемь игр этого тура покажем также на общедоступном канале «Матч! Страна».
Все матчи чемпионата мира в прямом эфире мы покажем и на канале «Матч! Футбол 1» , который распространяется по подписке — трансляцию там будем начинать за час до стартового свистка, чтобы истинные болельщики могли почувствовать атмосферу чемпионата и увидеть красоты Катара.
Также задействуем и канал «Матч Премьер» — самые интересные матчи мундиаля покажем там в режиме live — эксперты и аналитики придут в нашу студию и будут мгновенно разбирать игровые эпизоды.
Совершенно точно, что мы не оставим любителей футбола без главных событий чемпионата мира и используем все наши ресурсы — и технические, и человеческие — для самого полного освещения мундиаля на всех наших площадках.
Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
А у них осталось нужное количество комментаторов под столько игр? 🤔 или каждую вторую игру Генич с Чердаком будут? Хотелось послушать Стогниенко и его команду, но придётся слушать чердака и ко...
А у них осталось нужное количество комментаторов под столько игр? 🤔 или каждую вторую игру Генич с Чердаком будут? Хотелось послушать Стогниенко и его команду, но придётся слушать чердака и ко...
Ну а так что...
1. Сделать по поручению президента Первый Спортивный Федеральный канал.
2. Схантить туда всех топовых журналистов и комментаторов
3. Разо94ся с 90% всех топовых комментаторов и журналистов
4. Показывать мировые топ события в повторе на след день.
5. Показать ЧМ, где нас нет и в период когда не до ЧМ.....
Ну а так что...
1. Сделать по поручению президента Первый Спортивный Федеральный канал.
2. Схантить туда всех топовых журналистов и комментаторов
3. Разо94ся с 90% всех топовых комментаторов и журналистов
4. Показывать мировые топ события в повторе на след день.
5. Показать ЧМ, где нас нет и в период когда не до ЧМ.....