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«Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 на территории РФ

вчера, 17:55

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным обладателем прав чемпионата мира 2022 года на территории России.

В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 игры турнира будут показаны на платформах телеканалов семейства «Матч».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
BENFICA
BENFICA
сегодня в 02:38
С нетерпением жду чемпионат мира!!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сергей Зz (раскрыть)
вчера в 21:38
😀
memphis
memphis
вчера в 21:01
Газпром рубит бабки на новых Малкомов
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 20:40, ред.
Будет как обычно: лучшие матчи по премьеру, а по основному фильмы про вандама, летний биатлон и чемпионат Урюпинска по боксу....
d1metras
d1metras
вчера в 20:38, ред.
ну капец... они 90% матчей будут показывать на платном матч премьер.. а на обычном канале будут в середине футбольного матча вставлять бестолковые рекламы букмекеров и лохотронов..ничего нового..грустно...
minai
minai
вчера в 19:45
Но показывать, один хрен, будут какой-нибудь бадминтон.
протон
протон
вчера в 19:38
Новость плохая. Потому что было ясно, что права предоставят, но что Матч Тв будет в одиночку освещать - значит Журавли и Черданцевы будут. Это вообще без звука смотреть.

Я понимаю Россию 1, там нельзя отказываться от вечернего пропагандиста, там рейтинги выше футбола. Но вот первый канал - это вообще странно. Видно, что не Эрнст управляет этим. Иначе по 1 каналу могли бы комментировать люди намного лучше, чем Журавли.
протон
протон
вчера в 19:38
Ожидание: Стогниенко.
Реальность: Черданцев и Генич
Caniggia
Caniggia ответ e5fzhj7z8khy (раскрыть)
вчера в 19:09
Ну про Елагина и Стогниенко на Матч ТВ можно забыть, как про сладкий и счастливый сон. Будем "наслаждаться" тем, что имеем. По мне сейчас лучшим комментатором на Матче является Неценко. Его всегда приятно слушать.
e5fzhj7z8khy
e5fzhj7z8khy
вчера в 18:55
Ну обзоры у них лучшие, так что не плохо. Еще бы комментаторов хороших пригласили, Елагина и Стогниенко хотелось бы услышать.
pomor45
pomor45
вчера в 18:36
Радость со слезами на глазах.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 18:27
Я думаю, что это не от большого ума написано!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:25
Нам есть за кого болеть .Сербия вперёд!!!!
Baggio R.
Baggio R. ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 18:15
Ваши - это кто? Про отстранение сборной России все в курсе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:02
С чем их и поздравляем!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:01
Альтернативы просто нет !)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:59
Интересно, а наши в какой группе играют ?
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