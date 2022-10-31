«Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 на территории РФ

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вчера, 17:55

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным обладателем прав чемпионата мира 2022 года на территории России.

В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 игры турнира будут показаны на платформах телеканалов семейства «Матч».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.