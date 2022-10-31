«Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 на территории РФ

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным обладателем прав чемпионата мира 2022 года на территории России.
В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 игры турнира будут показаны на платформах телеканалов семейства «Матч».
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
Я понимаю Россию 1, там нельзя отказываться от вечернего пропагандиста, там рейтинги выше футбола. Но вот первый канал - это вообще странно. Видно, что не Эрнст управляет этим. Иначе по 1 каналу могли бы комментировать люди намного лучше, чем Журавли.
Я понимаю Россию 1, там нельзя отказываться от вечернего пропагандиста, там рейтинги выше футбола. Но вот первый канал - это вообще странно. Видно, что не Эрнст управляет этим. Иначе по 1 каналу могли бы комментировать люди намного лучше, чем Журавли.
Реальность: Черданцев и Генич
Реальность: Черданцев и Генич