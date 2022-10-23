Светлаков готов принять участие в съёмках фильма про «Локомотив»

Актер, телеведущий и болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков заявил о готовности принять участие в съемках фильма про московский клуб.

Фильм к столетию «Локомотива» снимается. Я думаю, что будет красиво и ярко, наш путь с 1922 года со всеми яркими событиями, самыми высокими победами, Кубок Кубков, полуфинал. Как-то должны вспомнить все вместе, к этому идти в новом времени». Я бы с удовольствием принял участие в фильме к столетию «Локомотива». Мне сказали, что можно в нем поучаствовать, я сказал, что не против. Если нужно будет, я обязательно поучаствую.