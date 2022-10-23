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Светлаков готов принять участие в съёмках фильма про «Локомотив»

вчера, 08:41

Актер, телеведущий и болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков заявил о готовности принять участие в съемках фильма про московский клуб.

Фильм к столетию «Локомотива» снимается. Я думаю, что будет красиво и ярко, наш путь с 1922 года со всеми яркими событиями, самыми высокими победами, Кубок Кубков, полуфинал. Как-то должны вспомнить все вместе, к этому идти в новом времени». Я бы с удовольствием принял участие в фильме к столетию «Локомотива». Мне сказали, что можно в нем поучаствовать, я сказал, что не против. Если нужно будет, я обязательно поучаствую.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:15
помним, помним ...
" Я честный судья ! "
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:18
Думаю Цорна у него получиться сыграть)))
ОПС
ОПС
вчера в 12:03
И зачем он нужен.
memphis
memphis
вчера в 11:19
Комедия "Паровозик из Ромашково"
Baggio R.
Baggio R. ответ МапС (раскрыть)
вчера в 10:33, ред.
Так сути это не меняет. Что тот, что другой (если верить кричалкам)))
МапС
МапС ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 09:49
В роли арбитра по-ходу, у него получилось неплохо в Раше .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:24, ред.
"Локомотив.Сага.Рассвет"
Реж.Сёмин Ю.П.
Продюсер Геркус И.

"Локомотив.Сага.Закат"
Реж.Рангник
Пом.реж Цорн Т.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:08
Чувствуют мани мани за тридевять земель...
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:00
Судя по нынешнему состоянию Локомотива это будет трагикомедия (горькая ирония)!
uxxh3afxw662
uxxh3afxw662
вчера в 08:55
Надоела уже эта рожа
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:52
Только его и не хватало
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 08:50
В роли Ивана Дулина?
Гость
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