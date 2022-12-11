ПСЖ поборется с «Барселоной» за Канте

ПСЖ включился в борьбу за полузащитника Нголо Канте, у которого летом заканчивается контакт с «Челси».
В последние недели французский клуб ускорил переговоры с 31-летним полузащитником. «Барселона» общается с ним уже несколько месяцев и считает себя лидером в борьбе за француза.
Из-за травмы Канте отложил принятие решения, но в январе он должен вернуться на поле. «Барса» хочет дождаться возвращения Нголо на поле, чтобы понять, восстановился ли он физически после нескольких травм. Его подпишут, только если будут полные гарантии относительно его физического состояния.
Канте – запасной вариант для парижан, ПСЖ предпочитает подписывать более молодых игроков. Однако их участие может усложнить позицию «Барсы» в переговорах.