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«Бавария» может подписать вратаря сборной Хорватии Ливаковича

сегодня, 10:18

«Бавария» ищет нового вратаря в связи с травмой Мануэля Нойера.

Мюнхенцы заинтересованы в трансфере голкипера сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминика Ливаковича. Ранее сообщалось о том, что немецкий клуб может вернуть Александера Нюбеля, выступающего на правах аренды за «Монако».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:24
Думаю после этого ЧМ на Ливаковича будет большой спрос!
В январе ему стукнет уже 28 лет, и сейчас самое время для перехода в топ чемпионат! Да, возможно не в топ клуб, но в более громкую команду чем Динамо Загреб! Бавария конечно отличный вариант, но при живом Нойере ловить ему там нечего, т.к такой вратарь должен играть а не греть лавку.
Кому из топ клубов сейчас нужен вратарь? Если не рассматривать Баварию, то возможно Атлетико, да, там крутой облак, но его можно продать и подписать Ливаковича и еще остаться в плюсе.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:29
На хорватского вратаря сейчас будут желающие, отличная редакция
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 10:45
Только не в Бавврию. Нойер восстановится и Ливакович на лавку? Зачем ему это надо?
karnager
karnager
сегодня в 10:44
правильно, от радужного Нойера со сломанной ногой нужно избавляться . Пусть семью строит
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 10:36
Правильно, месяц поиграет, потом на лавку сядет. Зато соперникам не достанется. В этом вся бавария
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:21
Ливанкович заслужил перехода в топ клуб.
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