«Бавария» может подписать вратаря сборной Хорватии Ливаковича

«Бавария» ищет нового вратаря в связи с травмой Мануэля Нойера.
Мюнхенцы заинтересованы в трансфере голкипера сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминика Ливаковича. Ранее сообщалось о том, что немецкий клуб может вернуть Александера Нюбеля, выступающего на правах аренды за «Монако».
В январе ему стукнет уже 28 лет, и сейчас самое время для перехода в топ чемпионат! Да, возможно не в топ клуб, но в более громкую команду чем Динамо Загреб! Бавария конечно отличный вариант, но при живом Нойере ловить ему там нечего, т.к такой вратарь должен играть а не греть лавку.
Кому из топ клубов сейчас нужен вратарь? Если не рассматривать Баварию, то возможно Атлетико, да, там крутой облак, но его можно продать и подписать Ливаковича и еще остаться в плюсе.
В январе ему стукнет уже 28 лет, и сейчас самое время для перехода в топ чемпионат! Да, возможно не в топ клуб, но в более громкую команду чем Динамо Загреб! Бавария конечно отличный вариант, но при живом Нойере ловить ему там нечего, т.к такой вратарь должен играть а не греть лавку.
Кому из топ клубов сейчас нужен вратарь? Если не рассматривать Баварию, то возможно Атлетико, да, там крутой облак, но его можно продать и подписать Ливаковича и еще остаться в плюсе.