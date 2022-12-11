«Бавария» может подписать вратаря сборной Хорватии Ливаковича

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сегодня, 10:18

«Бавария» ищет нового вратаря в связи с травмой .

Мюнхенцы заинтересованы в трансфере голкипера сборной Хорватии и загребского «Динамо» . Ранее сообщалось о том, что немецкий клуб может вернуть Александера Нюбеля, выступающего на правах аренды за «Монако».