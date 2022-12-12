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Рэшфорд может перейти в клуб Ла Лиги

сегодня, 12:26

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может пополнить состав «Барселоны».

Срок договора игрока с «дьяволами» истекает по окончании текущего сезона. На данный момент нельзя сказать точно, продлят ли стороны контракт.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов сделать Рэшфорда одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.

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shlomo2
shlomo2 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:39
Добра Вам!

Флуд (от неверно произносимого англ. flood «наводнение, поток») — малосодержательные и нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. Википедия....

В чем был мой флуд ????.... много написано, мало написано, написано не по теме ????
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:32
А я предлагаю перейти Рэшфорду в Рубин !)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 12:30
Здравствуйте. В причине предупреждения указано за что.
Гость
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