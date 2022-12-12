Рэшфорд может перейти в клуб Ла Лиги

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может пополнить состав «Барселоны».
Срок договора игрока с «дьяволами» истекает по окончании текущего сезона. На данный момент нельзя сказать точно, продлят ли стороны контракт.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов сделать Рэшфорда одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.
Флуд (от неверно произносимого англ. flood «наводнение, поток») — малосодержательные и нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. Википедия....
В чем был мой флуд ????.... много написано, мало написано, написано не по теме ????
Флуд (от неверно произносимого англ. flood «наводнение, поток») — малосодержательные и нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. Википедия....
В чем был мой флуд ????.... много написано, мало написано, написано не по теме ????