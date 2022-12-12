Рэшфорд может перейти в клуб Ла Лиги

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сегодня, 12:26

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может пополнить состав «Барселоны».

Срок договора игрока с «дьяволами» истекает по окончании текущего сезона. На данный момент нельзя сказать точно, продлят ли стороны контракт.