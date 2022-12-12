Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Стала известна сумма трансфера и зарплата Эндрика в «Реале»

сегодня, 11:45

Трансфер 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика обошелся «Реалу» в 35+25 млн евро.

Мадридский клуб заплатит за бразильца 35 млн евро и еще 25 млн евро — труднодостижимые бонусы. В частности, бонусы предусмотрены за победу Эндрика в премии Golden Boy, за количество матчей в старте «Реала», а также за выигранные трофеи.

Форвард присоединится к «Реалу» в июле 2024 года. С ним заключили контракт на 3 года – по правилам ФИФА это максимальный срок договора для игрока, которому меньше 18 лет. Последующее продление контракта до 2030 года также уже согласовано.

В «Реале» Эндрик будет получать 2 млн евро в год до уплаты налогов. С течением времени его зарплата будет постепенно расти – структура контракта форварда похожа на ту, что была у Винисиуса после переезда из Бразилии.

Эндрик и «Реал» договорились разделить имиджевые права в равных долях. Таким образом, «Мадрид» будет получать половину доходов от рекламных контрактов, которые бразилец заключит, начиная с июля 2024 года.

В ближайшие несколько дней Эндрик прилетит в Мадрид и пройдет медосмотр. После этого о трансфере объявят официально.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Отец Холанда допустил, что форвард уйдет из «Манчестер Сити» через 3 года
Сегодня, 15:37
«Арсенал» лидирует в борьбе за форварда «Атлетико»
Сегодня, 14:58
Слухи«Милан» хочет приобрести футболиста «Челси»
Сегодня, 14:54
«Челси» интересен форвард «Боруссии»
Сегодня, 14:41
«Атлетико Минейро» арендует защитника ЦСКА
Сегодня, 12:55
Слухи«Челси» хочет бесплатно подписать нападающего «Кристал Пэлас»
Сегодня, 12:44
Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 12:06
Это более адекватно
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:56, ред.
Приличное жалованье!
А главное реклама.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 