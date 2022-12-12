Стала известна сумма трансфера и зарплата Эндрика в «Реале»

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сегодня, 11:45

Трансфер 16-летнего нападающего «Палмейраса» обошелся «Реалу» в 35+25 млн евро.

Мадридский клуб заплатит за бразильца 35 млн евро и еще 25 млн евро — труднодостижимые бонусы. В частности, бонусы предусмотрены за победу Эндрика в премии Golden Boy, за количество матчей в старте «Реала», а также за выигранные трофеи.

Форвард присоединится к «Реалу» в июле 2024 года. С ним заключили контракт на 3 года – по правилам ФИФА это максимальный срок договора для игрока, которому меньше 18 лет. Последующее продление контракта до 2030 года также уже согласовано.

В «Реале» Эндрик будет получать 2 млн евро в год до уплаты налогов. С течением времени его зарплата будет постепенно расти – структура контракта форварда похожа на ту, что была у Винисиуса после переезда из Бразилии.

Эндрик и «Реал» договорились разделить имиджевые права в равных долях. Таким образом, «Мадрид» будет получать половину доходов от рекламных контрактов, которые бразилец заключит, начиная с июля 2024 года.

В ближайшие несколько дней Эндрик прилетит в Мадрид и пройдет медосмотр. После этого о трансфере объявят официально.