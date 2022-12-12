«Бавария» не обсуждает трансфер Ливаковича

Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает вратаря сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминика Ливаковича в качестве замены травмированному Мануэлю Нойеру, который выбыл до конца сезона.
Однако шеф-редактор отдела футбола Sport Bild Кристиан Фальк опроверг эту информацию.
Уважаемая администрация!
В прошлом месяце, когда появлялись варианты выбора " тип ставок на следующий месяц" и когда производился выбор, то после этого все исчезало... сейчас же висит постоянно..... ВОПРОС. Так должно быть? ... и произвелся ли выбор????
Уважаемая администрация!
В прошлом месяце, когда появлялись варианты выбора " тип ставок на следующий месяц" и когда производился выбор, то после этого все исчезало... сейчас же висит постоянно..... ВОПРОС. Так должно быть? ... и произвелся ли выбор????