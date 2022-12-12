«Бавария» не обсуждает трансфер Ливаковича

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сегодня, 11:31

Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает вратаря сборной Хорватии и загребского «Динамо» в качестве замены травмированному , который выбыл до конца сезона.

Однако шеф-редактор отдела футбола Sport Bild Кристиан Фальк опроверг эту информацию.