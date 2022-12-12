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«Бавария» не обсуждает трансфер Ливаковича

сегодня, 11:31

Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает вратаря сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминика Ливаковича в качестве замены травмированному Мануэлю Нойеру, который выбыл до конца сезона.

Однако шеф-редактор отдела футбола Sport Bild Кристиан Фальк опроверг эту информацию.

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 13:42
Ливакович навсегда выбил бы Нойера из основы Баварии
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 12:08
Бавария знает что делает.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:46
Всем Добра!

Уважаемая администрация!

В прошлом месяце, когда появлялись варианты выбора " тип ставок на следующий месяц" и когда производился выбор, то после этого все исчезало... сейчас же висит постоянно..... ВОПРОС. Так должно быть? ... и произвелся ли выбор????
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:37
А вполне хорошая была бы замена.
Гость
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