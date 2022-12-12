Бывший тренер «Спартака» считает, что марокканцы захотят играть в РПЛ

Экс-наставник «Спартака» Андрей Чернышов считает, что футболисты сборной Марокко могли бы согласиться на трансфер в клубы РПЛ.
В начале года многие иностранцы уехали из России, но затем кто-то вернулся, а кто-то и вообще не уезжал.
Политика политикой, но все игроки хотят получить хорошие контракты. Думаю, что те же марокканские футболисты с удовольствием, наверное, поедут в РПЛ, если получат достойные предложения. Впрочем, когда ты играешь хорошо на ЧМ, то первые мысли будут о топ-клубах и топ-лигах, но если игрок не будет востребован в этих чемпионатах, то вполне может принять предложение из России, если будут хорошие финансовые условия.