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Бывший тренер «Спартака» считает, что марокканцы захотят играть в РПЛ

сегодня, 20:29

Экс-наставник «Спартака» Андрей Чернышов считает, что футболисты сборной Марокко могли бы согласиться на трансфер в клубы РПЛ.

В начале года многие иностранцы уехали из России, но затем кто-то вернулся, а кто-то и вообще не уезжал.

Политика политикой, но все игроки хотят получить хорошие контракты. Думаю, что те же марокканские футболисты с удовольствием, наверное, поедут в РПЛ, если получат достойные предложения. Впрочем, когда ты играешь хорошо на ЧМ, то первые мысли будут о топ-клубах и топ-лигах, но если игрок не будет востребован в этих чемпионатах, то вполне может принять предложение из России, если будут хорошие финансовые условия.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:56
Самые правильные слова в этом посыле от Чернышова , - "наверное поедут, если получат" !)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:54
Марокканцы захотят играть везде, где предложат отличную зарплату.
Гость
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