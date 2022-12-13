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«Манчестер Сити» предлагает 110 миллионов евро за игрока «Лейпцига»

сегодня, 15:15

Защитник клуба «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол может перейти в «Манчестер Сити».

Англичане предлагают 110 миллионов евро с учетом бонусов, а также выплату 20% от суммы будущего перехода игрока в другой клуб. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже контактировал с футболистом, клубы также между собой провели диалог.

Ранее стало известно, что защитник может уйти в клуб из чемпионата Испании.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 16:14, ред.
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shlomo
shlomo ответ bsww (раскрыть)
сегодня в 15:58
Хмммм... то есть Гвардиола у нас женщина?????....:))))))
Бонжорно
Бонжорно ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 15:55
в обще то это его племяник
bsww
bsww ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:53
вот только игрок ГВАРДИОЛ, а тренер - ГВАРДИОЛА. Это как у нас, он - ЗАЙЦЕВ, она - ЗАЙЦЕВА
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:52
Дальнего родственника продвигает?))
shlomo
shlomo
сегодня в 15:41, ред.
Ехал Гвардиола через Гвардиола:)))) Ну вот, а вы говорите в Европе блата нет. Ещё как есть, чисто по фамилии в топ клуб пролезают:))))

Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола уже пообщался с Гвардиолом на тему возможного трансфера. Гвардиол ответил согласием Гвардиоле, Гвардиола ответу Гвардиола обрадовался, теперь Гвардиола с нетерпением будет ждать Гвардиола.

Ну а так что, по этому ЧМ - очень силен физически, быстрый, хорош в вверху, в движении мяча и подключениям вперёд. Не очень хорош мягко говоря - в чтении игры, в выборе позиции и игре один в один. Что у него с этим в клубе? - Не знаю, не смотрел. В любом случае - он молод и будет расти. 110 лямов? Если есть эти деньги - пусть платят, это их карман, а не болельщиков. А секретарша чуть с ума не сошла, когда Хосеп требовал от секретарши набрать номер и позвонить самому себе, чтобы обсудить трансфер за €100+ миллионов:)))
ДСА
ДСА
сегодня в 15:25
Тут уже можно не думать, а сразу соглашаться.
Гость
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