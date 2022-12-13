«Манчестер Сити» предлагает 110 миллионов евро за игрока «Лейпцига»

Защитник клуба «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол может перейти в «Манчестер Сити».
Англичане предлагают 110 миллионов евро с учетом бонусов, а также выплату 20% от суммы будущего перехода игрока в другой клуб. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже контактировал с футболистом, клубы также между собой провели диалог.
Ранее стало известно, что защитник может уйти в клуб из чемпионата Испании.
Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола уже пообщался с Гвардиолом на тему возможного трансфера. Гвардиол ответил согласием Гвардиоле, Гвардиола ответу Гвардиола обрадовался, теперь Гвардиола с нетерпением будет ждать Гвардиола.
Ну а так что, по этому ЧМ - очень силен физически, быстрый, хорош в вверху, в движении мяча и подключениям вперёд. Не очень хорош мягко говоря - в чтении игры, в выборе позиции и игре один в один. Что у него с этим в клубе? - Не знаю, не смотрел. В любом случае - он молод и будет расти. 110 лямов? Если есть эти деньги - пусть платят, это их карман, а не болельщиков. А секретарша чуть с ума не сошла, когда Хосеп требовал от секретарши набрать номер и позвонить самому себе, чтобы обсудить трансфер за €100+ миллионов:)))
Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола уже пообщался с Гвардиолом на тему возможного трансфера. Гвардиол ответил согласием Гвардиоле, Гвардиола ответу Гвардиола обрадовался, теперь Гвардиола с нетерпением будет ждать Гвардиола.
Ну а так что, по этому ЧМ - очень силен физически, быстрый, хорош в вверху, в движении мяча и подключениям вперёд. Не очень хорош мягко говоря - в чтении игры, в выборе позиции и игре один в один. Что у него с этим в клубе? - Не знаю, не смотрел. В любом случае - он молод и будет расти. 110 лямов? Если есть эти деньги - пусть платят, это их карман, а не болельщиков. А секретарша чуть с ума не сошла, когда Хосеп требовал от секретарши набрать номер и позвонить самому себе, чтобы обсудить трансфер за €100+ миллионов:)))