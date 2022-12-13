«Манчестер Сити» предлагает 110 миллионов евро за игрока «Лейпцига»

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сегодня, 15:15

Защитник клуба «РБ Лейпциг» может перейти в «Манчестер Сити».

Англичане предлагают 110 миллионов евро с учетом бонусов, а также выплату 20% от суммы будущего перехода игрока в другой клуб. Главный тренер «горожан» уже контактировал с футболистом, клубы также между собой провели диалог.

Ранее стало известно, что защитник может уйти в клуб из чемпионата Испании.