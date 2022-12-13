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Президент Федерации футбола Саудовской Аравии дал комментарий о Роналду

сегодня, 14:20

Ясир Аль-Мишаль, президент Федерации футбола Саудовской Аравии, поделился мнением о возможном переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в местный чемпионат.

Перейдет ли к нам Роналду? Вы знаете новости (смеется). Буду откровенен. Как федерация, мы не имеем права вмешиваться в отношения между саудовским клубом и футболистом.

Но да, мы бы хотели, чтобы он выступал в нашей лиге. Мы хотим удивлять, приглашая больше звезд со всего света. Как федерация, мы бы очень обрадовались. Так что да, мы хотим его видеть у нас.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:36
Думаю он себя любит больше денег). Да их у него, хоть * опой жуй)). Играть там для него наверно, примерно, как уйти в монастырь.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 15:30
Ему предложат столько денег, что он не сможет отказаться!))))⚽️
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:23
Обратите внимание на слова " Мы (т.е. Федерация футбола) хотим удивлять ". Т.е. Роналду не нужен им как футболист. Он необходим им как икона, на которую можно молиться и одновременно хвастаться всему миру, что им удалось заполучить такого выдающегося футболиста.
Chaumont
Chaumont
сегодня в 15:09
для роналду такое отношение - это шанс
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:30
Рони очень сильно любит себя, чтобы играть в чемпионате СА.
Гость
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