Президент Федерации футбола Саудовской Аравии дал комментарий о Роналду

Ясир Аль-Мишаль, президент Федерации футбола Саудовской Аравии, поделился мнением о возможном переходе португальского нападающего в местный чемпионат.

Перейдет ли к нам Роналду? Вы знаете новости (смеется). Буду откровенен. Как федерация, мы не имеем права вмешиваться в отношения между саудовским клубом и футболистом.

Но да, мы бы хотели, чтобы он выступал в нашей лиге. Мы хотим удивлять, приглашая больше звезд со всего света. Как федерация, мы бы очень обрадовались. Так что да, мы хотим его видеть у нас.