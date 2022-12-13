Маурисио Пинеда: «Все бразильцы знают, что Месси – лучший»

Бывший игрок сборной Аргентины рассказал, что он думает о .

Месси – это совершенство. Он может играть до 50 лет и оставаться при этом лучшим. Сейчас ему 35. Очевидно, что он поменял свой стиль игры. Он уже не так часто ускоряется, но с мячом в ногах он в десять раз быстрее остальных. Я считаю, что Лионель будет доминировать и на следующем чемпионате мира.

Месси понимает футбол лучше всех в мире. Все говорят о Мбаппе, но вы знаете, что Лео – лучший в мире. Неймар тоже это понимает. Все бразильцы знают, что Месси – лучший. Я начал снова смотреть футбол из-за Месси и «Барселоны».