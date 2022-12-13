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Маурисио Пинеда: «Все бразильцы знают, что Месси – лучший»

сегодня, 17:36

Бывший игрок сборной Аргентины Маурисио Пинеда рассказал, что он думает о Лионеле Месси.

Месси – это совершенство. Он может играть до 50 лет и оставаться при этом лучшим. Сейчас ему 35. Очевидно, что он поменял свой стиль игры. Он уже не так часто ускоряется, но с мячом в ногах он в десять раз быстрее остальных. Я считаю, что Лионель будет доминировать и на следующем чемпионате мира.

Месси понимает футбол лучше всех в мире. Все говорят о Мбаппе, но вы знаете, что Лео – лучший в мире. Неймар тоже это понимает. Все бразильцы знают, что Месси – лучший. Я начал снова смотреть футбол из-за Месси и «Барселоны».

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Все комментарии
jz9wmaxcg4jz
jz9wmaxcg4jz
сегодня в 18:21
Бразильцы не думают так.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:03
Месси совершенство. И совершенство обыгрывал Рубин!
Этим надо гордиться, помнить и не забывать.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:55
Доминировал над Саудовской Аравией и проиграли даже с левейшим голом на симулянте Паредесе, доминировал над Польшей и растворился не забив с левейшей пены из-за касания перчатки лица, доминировал над кенгуру и чуть не проиграли им, доминиррвал над Нидерландами и ему подарили очередную левую пену на симулянте номер один акунье.
Лео, доминируй, такой доминации мы рады
Тарас Б 1
Тарас Б 1
сегодня в 17:48, ред.
Грош цена его мнению, потому что он - аргентинец. Кому интересны такие речи?!🤣
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:41
Даже все аргентинцы понимают, что карлик туфтовый игрок а бразильцы тем более.
Гость
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