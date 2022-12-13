Сабалета: «Мне нравится видеть злого Месси, он напоминает мне Марадону»

Экс-игрок сборной Аргентины Пабло Сабалета поделился своим мнением об игре Лионеля Месси на ЧМ-2022.
Мне понравилось поведение Месси в концовке игры с Нидерландами. Его празднование и разговор с ван Галом, что бы он ему ни сказал. Мне нравится видеть злого Месси. Он напоминает мне Диего Марадону, и это хорошо, когда ты пытаешься выиграть чемпионат мира.
Месси – лидер команды, в которой много молодых игроков, впервые приехавших на этот турнир. На всех фотографиях все остальные игроки сборной выглядят как его телохранители. Даже на поле все словно бьются за Месси и защищают его.
Месси всегда был главным игроком команды. Так было и на ЧМ-2014, когда я был в команде, которая вышла в финал чемпионата мира. Но тогда ему было 27, а сейчас – 35. Отличие в том, что это его последний шанс. Последний танец, если хотите.
8 лет прошло. В борьбе со злом, теряя здоровье и становясь старше..
Удачи Аргентине!
8 лет прошло. В борьбе со злом, теряя здоровье и становясь старше..
Удачи Аргентине!