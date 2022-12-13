Сабалета: «Мне нравится видеть злого Месси, он напоминает мне Марадону»

Экс-игрок сборной Аргентины Пабло Сабалета поделился своим мнением об игре на ЧМ -2022.

Мне понравилось поведение Месси в концовке игры с Нидерландами. Его празднование и разговор с ван Галом, что бы он ему ни сказал. Мне нравится видеть злого Месси. Он напоминает мне Диего Марадону, и это хорошо, когда ты пытаешься выиграть чемпионат мира.

Месси – лидер команды, в которой много молодых игроков, впервые приехавших на этот турнир. На всех фотографиях все остальные игроки сборной выглядят как его телохранители. Даже на поле все словно бьются за Месси и защищают его.