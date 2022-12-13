Невилл назвал главный секрет успеха сборной Аргентины на ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Англии поделился своим мнением о сборной Аргентины в преддверии матча в рамках 1/2 финала ЧМ -2022 против Хорватии.

Аргентина ведет себя диковато, их поведение в некоторых случаях было позорным. Считаю, что они перешли все границы. Благодаря фанатам, которые приехали в Катар, у них есть дух и злость. Они чувствуют, что могут сделать это.

Аргентинским защитникам всегда были свойственны злость и готовность драться. Они так переживают за свою страну. В них живет боль. Они принесли ее даже на скамейку запасных. Среди этих зверей есть красота – Лионель Месси, который дарит чудесные моменты своего блеска. Это выглядит как сочетание, подходящее для победы.