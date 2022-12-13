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Невилл назвал главный секрет успеха сборной Аргентины на ЧМ-2022

сегодня, 17:26
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватия22:00 Не начался

Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл поделился своим мнением о сборной Аргентины в преддверии матча в рамках 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии.

Аргентина ведет себя диковато, их поведение в некоторых случаях было позорным. Считаю, что они перешли все границы. Благодаря фанатам, которые приехали в Катар, у них есть дух и злость. Они чувствуют, что могут сделать это.

Аргентинским защитникам всегда были свойственны злость и готовность драться. Они так переживают за свою страну. В них живет боль. Они принесли ее даже на скамейку запасных. Среди этих зверей есть красота – Лионель Месси, который дарит чудесные моменты своего блеска. Это выглядит как сочетание, подходящее для победы.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:28
А мы и так знаем без Гари , в чём секрет сборной Аргентины
Это Месси....
shlomo
shlomo
сегодня в 17:30
Нет, ну а что защитники должны встречать с распростёртыми объятиями и с улыбкой на лице?
Гость
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