Тренер Марокко Реграги: «Надеюсь, Франция отнесется к нам неуважительно»

Главный тренер сборной Марокко поделился ожиданиями от поединка 1/2 финала ЧМ -2022 против Франции.

Мы хотим выйти в финал и выиграть его. Мы готовы на все ради победы. Завтра мы сыграем с невероятной мотивацией. Мы не собираемся говорить, что довольны выходом в полуфинал. Это, возможно, единственный наш шанс победить на чемпионате мира.