Тренер Марокко Реграги: «Надеюсь, Франция отнесется к нам неуважительно»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от поединка 1/2 финала ЧМ-2022 против Франции.
Мы хотим выйти в финал и выиграть его. Мы готовы на все ради победы. Завтра мы сыграем с невероятной мотивацией. Мы не собираемся говорить, что довольны выходом в полуфинал. Это, возможно, единственный наш шанс победить на чемпионате мира.
Мы приехали на ЧМ-2022, чтобы изменить менталитет Африки. Марокканцы не должны быть счастливы из-за выхода в полуфинал. Я хочу, чтобы мы сыграли в финале. Надеюсь, Франция отнесется к нам неуважительно. Если это будет не так, то нам будет значительно сложнее.