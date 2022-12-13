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Тренер Марокко Реграги: «Надеюсь, Франция отнесется к нам неуважительно»

сегодня, 17:13
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от поединка 1/2 финала ЧМ-2022 против Франции.

Мы хотим выйти в финал и выиграть его. Мы готовы на все ради победы. Завтра мы сыграем с невероятной мотивацией. Мы не собираемся говорить, что довольны выходом в полуфинал. Это, возможно, единственный наш шанс победить на чемпионате мира.

Мы приехали на ЧМ-2022, чтобы изменить менталитет Африки. Марокканцы не должны быть счастливы из-за выхода в полуфинал. Я хочу, чтобы мы сыграли в финале. Надеюсь, Франция отнесется к нам неуважительно. Если это будет не так, то нам будет значительно сложнее.

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Все комментарии
felix
felix
сегодня в 17:23
Имхо, очень коряво перевели его слова...
Barcelona
Barcelona
сегодня в 17:19
Смотри сам не допиз**сь!
Гость
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