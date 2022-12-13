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Ибрагимович: «Я кумир Жиру, он просто об этом не говорит»

сегодня, 16:10

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о своем одноклубнике и нападающем сборной Франции Оливье Жиру.

Жиру прекрасен, каждый, кто его знает, это понимает. Для «Милана» он чрезвычайно важен, особенно это было видно тогда, когда я не мог играть. Он невероятен: большой профессионал, элегантный, щедрый. Его игра меня не удивляет – если он показывает себя в клубе, почему бы не достичь этого в сборной? Мы за него радуемся и надеемся, что он сможет пройти турнир до самого конца.

Взял ли он у меня эликсир молодости? Нет, Жиру профессионал. А я его кумир, он просто об этом не говорит. Он берет с меня пример. Думаю, он понимает, что нужно делать, чтобы оставаться в хорошей форме. Когда футболист достигает такого возраста, он либо знает, что делать, либо завершает карьеру.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:19
Златан от скромности точно не помрёт .
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:18
Гость
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