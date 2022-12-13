Ибрагимович: «Я кумир Жиру, он просто об этом не говорит»

Нападающий «Милана» поделился мнением о своем одноклубнике и нападающем сборной Франции .

Жиру прекрасен, каждый, кто его знает, это понимает. Для «Милана» он чрезвычайно важен, особенно это было видно тогда, когда я не мог играть. Он невероятен: большой профессионал, элегантный, щедрый. Его игра меня не удивляет – если он показывает себя в клубе, почему бы не достичь этого в сборной? Мы за него радуемся и надеемся, что он сможет пройти турнир до самого конца.

Взял ли он у меня эликсир молодости? Нет, Жиру профессионал. А я его кумир, он просто об этом не говорит. Он берет с меня пример. Думаю, он понимает, что нужно делать, чтобы оставаться в хорошей форме. Когда футболист достигает такого возраста, он либо знает, что делать, либо завершает карьеру.