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Дзюба нецензурно высказался о своём переходе в «Адану Демирспор»

вчера, 16:44

Нападающий Артем Дзюбы с юмором высказался о том, почему он решил перейти в «Адану Демирспор». Форварду задали вопрос, «как ему удалось втюхать себя туркам»?

Они сами позвали меня. Хорошо, что вы от меня хотели услышать? Что я туда сам приехал? ****** (обманул) турков, да? Хорошо, постараюсь быть предельно откровенным.

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Все комментарии
протон
протон ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 00:18, ред.
Турки поздно поняли, кто такой Дзюба. Но думаю так история другая закрыта за 7 печатями. С характером то Дзюбы.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 23:21
Их не было.
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:25
Турки держат на поводке и Евросоюз и Россию.
pomor45
pomor45
вчера в 21:49
Что с него взять - турок.
ejc7p4cjavbk
ejc7p4cjavbk
вчера в 18:59
Дзюба, ты тупой...
karnager
karnager
вчера в 18:54, ред.
Рамуш тут пошёл по стопам Дзюбы и засветился в видео. Не ему ли он отправлял его часом? Чтобы поддержать турецкого Дзюбиньо
rhskmz
rhskmz
вчера в 18:48
Он о чем ?
Про себя ?
stavr74
stavr74 ответ bril2006 (раскрыть)
вчера в 18:36
Вы наверное хотели сказать, его попросили в душевой мыло с
пола собрать
Kirill FENOMENO
Kirill FENOMENO
вчера в 18:33
Соккер, серьёзно вы?
Gahi
Gahi
вчера в 18:30
Ну что, осталось дождаться когда Артём Дзюба объегорит очередную команду, но уже в чемпионате России и также с восторгом будет об этом говорить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:06
dok66
dok66
вчера в 17:56
А был ли мальчик ? И кто от него чего хотел ? Вернулся из эмиграции , и ладно .
bril2006
bril2006
вчера в 17:36
В том же интервью Дзюбу попросили остаться после съемки полку прибить, потому что он парень рукастый))
bril2006
bril2006
вчера в 17:34
Ну раз такие новости))) выложите стенограмму интервью у Богдана))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:30
Это же постановочное интервью для юмора, а вы это за новость выдаете? xD
ДСА
ДСА
вчера в 17:24
Срубил по лёгкому денег и ушел.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:17
Там где рукоблуд получал воспитание ничему другому не учат.
felix
felix
вчера в 17:07
Беркова его скоро накажет)))
makkie
makkie
вчера в 17:00
Вы серьёзно?
Новости из юмористических шоу с Ютуба?)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:57
Ля-ля-лЯ Артёмка "турков",остальное всё-вода;
но по-русски будет "турок",а "ля-лЯ-ля"-ерунда.
shlomo
shlomo
вчера в 16:47
Ну а что еще можно ожидать от него... мозги все "утекли" куда то....
Гость
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