Дзюба нецензурно высказался о своём переходе в «Адану Демирспор»

Нападающий Артем Дзюбы с юмором высказался о том, почему он решил перейти в «Адану Демирспор». Форварду задали вопрос, «как ему удалось втюхать себя туркам»?
Они сами позвали меня. Хорошо, что вы от меня хотели услышать? Что я туда сам приехал? ****** (обманул) турков, да? Хорошо, постараюсь быть предельно откровенным.
Про себя ?
Про себя ?
пола собрать
пола собрать
Новости из юмористических шоу с Ютуба?)
Новости из юмористических шоу с Ютуба?)
но по-русски будет "турок",а "ля-лЯ-ля"-ерунда.
но по-русски будет "турок",а "ля-лЯ-ля"-ерунда.