Губерниев заявил, что Месси не дотягивает до величия Марадоны

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил Лионеля Месси с легендарным нападающим сборной Аргентины Диего Марадоной.
Аргентинцы выиграли по делу, и пенальти, конечно, был. Но у Месси теперь сложная задача — своё величие он должен доказать в финале. Если он будет заметен на поле, забьет, отдаст — тогда вопросов нет. Но для меня он всё равно пока не Марадона. Эту ситуацию он может изменить своей игрой в решающем матче, кто бы ни был соперником. Конечно, скорее всего, это будет Франция, и тогда Аргентине придется очень сложно.
Пороли бы лучше чушь об РПЛ, про РПЛ и в РПЛ - ведь их один хрен ни один здравомыслящий человек всерьёз не воспринимает. Нет ведь..., всё равно лезут своим рылом в калашный ряд...
Жалкие, тупые и бесславные неудачники на футбольной свалке мира.
Пороли бы лучше чушь об РПЛ, про РПЛ и в РПЛ - ведь их один хрен ни один здравомыслящий человек всерьёз не воспринимает. Нет ведь..., всё равно лезут своим рылом в калашный ряд...
Жалкие, тупые и бесславные неудачники на футбольной свалке мира.