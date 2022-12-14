Губерниев заявил, что Месси не дотягивает до величия Марадоны

Известный комментатор сравнил с легендарным нападающим сборной Аргентины .

Аргентинцы выиграли по делу, и пенальти, конечно, был. Но у Месси теперь сложная задача — своё величие он должен доказать в финале. Если он будет заметен на поле, забьет, отдаст — тогда вопросов нет. Но для меня он всё равно пока не Марадона. Эту ситуацию он может изменить своей игрой в решающем матче, кто бы ни был соперником. Конечно, скорее всего, это будет Франция, и тогда Аргентине придется очень сложно.