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Губерниев заявил, что Месси не дотягивает до величия Марадоны

сегодня, 10:47

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил Лионеля Месси с легендарным нападающим сборной Аргентины Диего Марадоной.

Аргентинцы выиграли по делу, и пенальти, конечно, был. Но у Месси теперь сложная задача — своё величие он должен доказать в финале. Если он будет заметен на поле, забьет, отдаст — тогда вопросов нет. Но для меня он всё равно пока не Марадона. Эту ситуацию он может изменить своей игрой в решающем матче, кто бы ни был соперником. Конечно, скорее всего, это будет Франция, и тогда Аргентине придется очень сложно.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:07
Станет чемпионом мира – дотянет и перетянет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:04
Порочная логика "известного" комментатора. Если, мол, Месси выиграет ЧМ, то он для него будет являться авторитетом. Ежели нет - тогда увольте, господин хороший, Лионель так себе, зря время провёл в большом футболе и ничего не добился.
Чем - то местечковым пахнуло от слов Губерниева. Не нравится ему Месси как футболист, хоть кол ему на голове чеши, вот и ищет зацепки, чтобы унизить не только его, но и прежде всего себя.
Странно, что он до сих пор не понял, что величие любого спортсмена, а не только футболиста, не в титулах, которых, кстати, у аргентинца вполне достаточно, чтобы не подозревать о существовании Губерниева.
Кип
Кип
сегодня в 11:51
Нельзя сравнивать Марадону ,Месси, Пеле вот так , они есть мы их сравниваем, изменилась тактика футбола, принципы физической подготовки и так далее- они благодаря присущим каждому из них таланту, Великие. Что стоит проход Месси пас и гол - третий. А Губерниеву предлагаю купить лыжи и кататься на здоровье.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:34
Губерниев не понимет ничего,главное балаболит,так как Месси давно обошел марадону по всем статьям,только не в наркотиках и алкоголизме.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 11:31
Одно дело величие, но совсем другое успешность, достижения. В этом плане Месси его обошёл ещё 10 лет назад.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:19, ред.
))) Нравится мне как некоторые наши недо-футболисты, недо-тренеры и журналисты-недоумки пытаются своим косноязычием и бредом приобщиться к мировому футболу, неся ахинею и выказывая свою к нему причастность..., кривляясь, как приматы.
Пороли бы лучше чушь об РПЛ, про РПЛ и в РПЛ - ведь их один хрен ни один здравомыслящий человек всерьёз не воспринимает. Нет ведь..., всё равно лезут своим рылом в калашный ряд...
Жалкие, тупые и бесславные неудачники на футбольной свалке мира.
feris1
feris1
сегодня в 11:19
Гном в подмётки не годится Марафоне.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:04
У него свои прелести
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:57
У каждого На этот счёт может быть своё мнение...
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