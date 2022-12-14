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Сенников: «Лантратов может стать основным вратарём „Локомотива“»

вчера, 15:37

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал слухи о том, что вратарь «Химок» Илья Лантратов может перейти в состав «железнодорожников».

«Локомотиву» нужен Лантратов. Раньше, когда Заур Хапов еще играл, он был наставником для других вратарей. Сейчас такая ситуация может повториться с Гильерме.

Может ли Лантратов стать основным вратарём «Локомотива»? Да, такое вполне возможно. Будет здоровая конкуренция. Илья – очень опытный футболист. Для Худякова будет возможность конкурировать, а Гильерме после стольких лет может продолжить работу в руководстве клуба.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 16:08
Но своё место в Локо надо будет завоевать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:48
Правильно всё разложил, только что об этом думают Химки? Им без толкового кипера не спастись...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:42
Посмотрим станет ли, а может и не заладится у него в Локо
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