Сенников: «Лантратов может стать основным вратарём „Локомотива“»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал слухи о том, что вратарь «Химок» может перейти в состав «железнодорожников».

«Локомотиву» нужен Лантратов. Раньше, когда Заур Хапов еще играл, он был наставником для других вратарей. Сейчас такая ситуация может повториться с Гильерме.

Может ли Лантратов стать основным вратарём «Локомотива»? Да, такое вполне возможно. Будет здоровая конкуренция. Илья – очень опытный футболист. Для Худякова будет возможность конкурировать, а Гильерме после стольких лет может продолжить работу в руководстве клуба.