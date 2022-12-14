Сенников: «Лантратов может стать основным вратарём „Локомотива“»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал слухи о том, что вратарь «Химок» Илья Лантратов может перейти в состав «железнодорожников».
«Локомотиву» нужен Лантратов. Раньше, когда Заур Хапов еще играл, он был наставником для других вратарей. Сейчас такая ситуация может повториться с Гильерме.
Может ли Лантратов стать основным вратарём «Локомотива»? Да, такое вполне возможно. Будет здоровая конкуренция. Илья – очень опытный футболист. Для Худякова будет возможность конкурировать, а Гильерме после стольких лет может продолжить работу в руководстве клуба.