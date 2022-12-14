Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Ари: «Скоро весь Евросоюз будет извиняться перед Россией»

вчера, 13:49

Бывший футболист «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара» Ари высказался об отношении европейцев к России.

В Европе Россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к вашей стране. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить, так как они поймут, что совершили большую ошибку по отношению к России. Раньше в Бразилии нашего президента половина народа не любила, а другой части людей он нравился. Сейчас вроде бы ситуация улучшилась.

Скоро все у всех наладится, вы будете играть в еврокубках и все будет как раньше. Для России неприемлемо иметь плохие отношения с кем-то.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ари
Источник: bookmaker-ratings.ru
Сёмин: «Хвича может войти в финальную десятку номинантов на „Золотой мяч“»
Сегодня, 12:56
Кавазашвили: «В РПЛ нет россиян, которые могут заиграть в Европе»
Сегодня, 12:15
Александр Григорян назвал бездарностью и убожеством тактику сборной Франции
Сегодня, 12:00
Федун дал прогноз на финал чемпионата мира
Сегодня, 09:34
Аршавин: «Роналду будет рыдать и грызть ногти, чтобы Месси не выиграл ЧМ»
Сегодня, 00:53
Федун рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022
Сегодня, 00:29
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 