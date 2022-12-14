Ари: «Скоро весь Евросоюз будет извиняться перед Россией»

Бывший футболист «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара» Ари высказался об отношении европейцев к России.

В Европе Россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к вашей стране. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить, так как они поймут, что совершили большую ошибку по отношению к России. Раньше в Бразилии нашего президента половина народа не любила, а другой части людей он нравился. Сейчас вроде бы ситуация улучшилась.

Скоро все у всех наладится, вы будете играть в еврокубках и все будет как раньше. Для России неприемлемо иметь плохие отношения с кем-то.