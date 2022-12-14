Широков: «Францию сложно назвать фаворитом в матче с Марокко»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко.

Кто будет играть в финале? В полуфиналах нет аутсайдеров. Францию сложно назвать фаворитом. Португалию в игре с марокканцами тоже называли фаворитом — как и в предыдущих матчах. Безусловно, сейчас уже шансы у всех равны.