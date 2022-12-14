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Широков: «Францию сложно назвать фаворитом в матче с Марокко»

вчера, 15:18
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко.

Кто будет играть в финале? В полуфиналах нет аутсайдеров. Францию сложно назвать фаворитом. Португалию в игре с марокканцами тоже называли фаворитом — как и в предыдущих матчах. Безусловно, сейчас уже шансы у всех равны.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:39
удивительная широта мышления )
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:07, ред.
Как это так - чемпион Мира и вдруг не фаворит ? В составе - футболисты высочайшего уровня, не только кошку, но и мамонта съевшие в своём ремесле, - не фавориты ? Обладающие громадным опытом выступлений на самых крупных форумах - не фавориты ?... Именно что фавориты. Трудности у французов будут, в этом никто не сомневается, т.к. марокканцы могут упереться всеми четырьмя копытами и с места их не сдвинешь, но в турнирах такого масштаба побеждает прежде всего опыт, а такового у африканцев, увы, нет.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 17:52
На этом чемпионате уже ничему не удивлюсь. Гыгыгы
Futurista
Futurista
вчера в 16:30
Широкову сложно выговорить слово "фаворит"...
Знатог
Знатог ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:24
А почему не Франция? Марокко упорные ребята, с оч. хорошей физикой. Франции с Англией повезло 2 рикошета 2 гола. Здесь может не повезти. Я не удивлюсь если дойдёт до пенальти и Марокко выиграет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:13
Франция завязана на командной игре , а марокканцы её постараются разрушить. Индивидуально, Франция почти ноль, ни Дембеле ни Мбаппе не могут ничего
645fgbasgzv9
645fgbasgzv9
вчера в 16:10
А может эта тёмная лошадка, сделает ещё один шаг к финалу?
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:49, ред.
Шанс есть всегда , пусть и не большой. Как пример, матч Саудовская Аравия - Аргентина это доказал.

Даже если Марокко проиграет 0:5, они останутся любимцами всей Африки, так что у игроков и тренера невиданный кураж, на них ничего не давит. Нет, ну а так что, если сборную, которая является действующим чемпионом и опять доходит до полуфинала, не считать фаворитом, то кого же? (аналогия с Португалией тут не проходит).

Марокко спокойно играет в свою игру, 4-1-4. И защищается хорошо, и проводит хорошие контратаки. Команда обученная, имеет свой подчерк, очень грозные у них прострелы с флангов и стандарты. Если будет такое состояние у французов, то они заимеют большие проблемы.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:36
Франция не должна сломаться?Она сломается сегодня или в финале.
Замечаю давно,только лицемеры болеют все века за богатых,сильных,за власть имущих,это доказано признанными психологами
Вот Широков грубый не хороший человек,но он главное не лицемер и поэтому заслуживает уважение.
Дальше болей за богатых,сильных!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:29
Широков совершенно прав,сегодня увидите его провоту.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:29
Ещё один специалист кулачно судейских проблем !)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:28
Роман, что с тобой??? 🤣🤣🤣
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:19
Должна же когда-то сборная Марокко сломаться.
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