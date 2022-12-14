Широков: «Францию сложно назвать фаворитом в матче с Марокко»

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко.
Кто будет играть в финале? В полуфиналах нет аутсайдеров. Францию сложно назвать фаворитом. Португалию в игре с марокканцами тоже называли фаворитом — как и в предыдущих матчах. Безусловно, сейчас уже шансы у всех равны.
Даже если Марокко проиграет 0:5, они останутся любимцами всей Африки, так что у игроков и тренера невиданный кураж, на них ничего не давит. Нет, ну а так что, если сборную, которая является действующим чемпионом и опять доходит до полуфинала, не считать фаворитом, то кого же? (аналогия с Португалией тут не проходит).
Марокко спокойно играет в свою игру, 4-1-4. И защищается хорошо, и проводит хорошие контратаки. Команда обученная, имеет свой подчерк, очень грозные у них прострелы с флангов и стандарты. Если будет такое состояние у французов, то они заимеют большие проблемы.
Даже если Марокко проиграет 0:5, они останутся любимцами всей Африки, так что у игроков и тренера невиданный кураж, на них ничего не давит. Нет, ну а так что, если сборную, которая является действующим чемпионом и опять доходит до полуфинала, не считать фаворитом, то кого же? (аналогия с Португалией тут не проходит).
Марокко спокойно играет в свою игру, 4-1-4. И защищается хорошо, и проводит хорошие контратаки. Команда обученная, имеет свой подчерк, очень грозные у них прострелы с флангов и стандарты. Если будет такое состояние у французов, то они заимеют большие проблемы.