Моуриньо может возглавить сборную Португалии. Совмещения с «Ромой» не будет

1671117615

вчера, 18:20

Главный тренер итальянской «Ромы» – главный кандидат на пост тренера сборной Португалии.

С Моуриньо уже общались по этому вопросу, но пока были лишь неформальные контакты. На данный момент его назначению препятствует действующий контракт с «Ромой», срок которого рассчитан до 2024 года.

По информации источника, Жозе не хочет совмещать работу в сборной и клубе. Римляне тоже против такого варианта. Отмечается, что на данный момент ситуация остается сложной.

По ходу сезона Моуриньо точно не возглавит сборную Португалии. Если Федерация футбола Португалии договорится с «Ромой», то назначение, возможно, произойдет в июне. Тренеру предлагают контракт сроком до ЧМ -2026.

Если Моуриньо и «Рома» согласятся, то исполняющим обязанности главного тренера сборной Португалии до лета может стать , который сейчас работает с молодежной сборной.

Федерация футбола Португалии хочет, чтобы Жозе возглавил сборную до старта отбора на Евро-2024.