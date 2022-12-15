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Моуриньо может возглавить сборную Португалии. Совмещения с «Ромой» не будет

вчера, 18:20

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо – главный кандидат на пост тренера сборной Португалии.

С Моуриньо уже общались по этому вопросу, но пока были лишь неформальные контакты. На данный момент его назначению препятствует действующий контракт с «Ромой», срок которого рассчитан до 2024 года.

По информации источника, Жозе не хочет совмещать работу в сборной и клубе. Римляне тоже против такого варианта. Отмечается, что на данный момент ситуация остается сложной.

По ходу сезона Моуриньо точно не возглавит сборную Португалии. Если Федерация футбола Португалии договорится с «Ромой», то назначение, возможно, произойдет в июне. Тренеру предлагают контракт сроком до ЧМ-2026.

Если Моуриньо и «Рома» согласятся, то исполняющим обязанности главного тренера сборной Португалии до лета может стать Руй Жорже, который сейчас работает с молодежной сборной.

Федерация футбола Португалии хочет, чтобы Жозе возглавил сборную до старта отбора на Евро-2024.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:21
Не очень оптимистичен насчёт Моуриньо в сборной. Сборная - это не только крупные турниры, но ещё и отбор. Про отбор не вспоминают, но если его не пройти, то можно вляпаться в историю ещё похуже, чем вылет в четвертьфинале ЧМ. И ещё в отборе всегда есть такие команды как Россия и Сербия, которые на больших турнирах играют блекло, но в отборе могут доставить неприятности.
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 19:43
Хороший кандидат! Пойдёт ли Маур? Если да, то, Португалия наведёт шороху скора в Европе. Это хотяб не лысый шарлатан из сити которому нужен лярд чтоб хоть что-то сделать.
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:30
Моуриньо отработанный элемент,уже давно.
cg3uuwe32meb
cg3uuwe32meb
вчера в 18:51
Не могу поверить в это.... Этот хитрый лис не пойдёт на это!!!
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:27
Рано или поздно это приглашение должно было произойти!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:22
Это работа как раз для него.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:21
Не самая лучшая кандидатура, ему для успеха нужны суперзвезды, иначе весьма средние результаты.
Гость
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