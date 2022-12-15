Президент Франции призвал Дешама продолжить тренировать сборную

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Дидье Дешам продолжил тренировать «трёхцветных».
Мы должны безмерно благодарить нашего тренера Дидье Дешама, он создал эту сборную, которая представляет собой смесь нескольких поколений, мы стали грозной командой. Я хочу, чтобы Дешам остался тренером сборной Франции, а мы обыграли Аргентину в финале чемпионата мира.
Было принято снять премодерацию с того аккаунта ввиду малого количество нарушений как в целом так и в последнее время, нарушения у Вас присутствуют на всех аккаунтах, в том числе некоторые серьёзные, в одном случае премодерация есть на данный момент именно из-за того что Вы допустили серьёзное нарушение правил там, в том случае пока рановато её снимать.
Просьба быть осторожнее с соблюдением правил, а также просьба помнить что премодерация может быть установлена в любой момент по различным важным причинам.
Всего доброго.
Было принято снять премодерацию с того аккаунта ввиду малого количество нарушений как в целом так и в последнее время, нарушения у Вас присутствуют на всех аккаунтах, в том числе некоторые серьёзные, в одном случае премодерация есть на данный момент именно из-за того что Вы допустили серьёзное нарушение правил там, в том случае пока рановато её снимать.
Просьба быть осторожнее с соблюдением правил, а также просьба помнить что премодерация может быть установлена в любой момент по различным важным причинам.
Всего доброго.