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Президент Франции призвал Дешама продолжить тренировать сборную

вчера, 08:43

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Дидье Дешам продолжил тренировать «трёхцветных».

Мы должны безмерно благодарить нашего тренера Дидье Дешама, он создал эту сборную, которая представляет собой смесь нескольких поколений, мы стали грозной командой. Я хочу, чтобы Дешам остался тренером сборной Франции, а мы обыграли Аргентину в финале чемпионата мира.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:25
Выиграют чемпионат мира - уговорят.
mdsvznj365z2
mdsvznj365z2
вчера в 09:04
Получается действительно хорошо. Но в финале я за Аргентину.
lotsman
lotsman
вчера в 09:01
Аргентина будет чемпионом.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Capone34, ИГРОЧИШКА, Валерий Фролов, truffagldino, DmitryMalorodov, dmilis85, Wolverine Beast, HOROVEL2, Minamino, ДАША Д, Joseph Dredd, sandro_yar, ШАНс, ApTeMDzyuba, djocer, Миша Волк, Кёрт Майлз, Алекс37153715, glosiz, Kirill FENOMENO, Евгений 76, barca200885, Майкл59ru, Великий Пуховик, dikalot больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 10. Поздравляем! Чемпионат мира 2022
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 08:59
Здравствуйте. Дело в премодерации.

Было принято снять премодерацию с того аккаунта ввиду малого количество нарушений как в целом так и в последнее время, нарушения у Вас присутствуют на всех аккаунтах, в том числе некоторые серьёзные, в одном случае премодерация есть на данный момент именно из-за того что Вы допустили серьёзное нарушение правил там, в том случае пока рановато её снимать.

Просьба быть осторожнее с соблюдением правил, а также просьба помнить что премодерация может быть установлена в любой момент по различным важным причинам.

Всего доброго.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:52
Пускай остаётся, раз у него хорошо получается...
Гость
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