Президент Франции призвал Дешама продолжить тренировать сборную

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы продолжил тренировать «трёхцветных».

Мы должны безмерно благодарить нашего тренера Дидье Дешама, он создал эту сборную, которая представляет собой смесь нескольких поколений, мы стали грозной командой. Я хочу, чтобы Дешам остался тренером сборной Франции, а мы обыграли Аргентину в финале чемпионата мира.