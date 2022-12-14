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Сборная Бразилии хочет пригласить Зидана на пост главного тренера

вчера, 19:26

Сборная Бразилии хочет пригласить бывшего тренера «Реала» Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Ранее Бразильская конфедерация футбола (CFB) вела переговоры с Хосепом Гвардиолой, но они завершились неудачно из-за финансового вопроса. Теперь организация хочет, чтобы национальную команду возглавил французский специалист.

Сообщается, что сам Зидан по-прежнему надеется стать новым наставником сборной Франции.

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Все комментарии
Novichok87
Novichok87
сегодня в 08:11, ред.
Может стать первым тренером иностранцем, выигравшим ЧМ.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:17
Лёва не хватает в этом списке достойных имён)))
112910415
112910415
сегодня в 06:40
абстрактно говоря, кандидатура правильная !
так ведь не пойдёт ...
UncleZack
UncleZack
сегодня в 06:13
Их главный обидчик в роли тренера,интересно
протон
протон
сегодня в 00:23
Чёто многовато крутых тренеров прочат на пост главного тренера в Бразилии: Анчелотти, Зидан,Гвардиола...Как бы не получилось что в реальности возглавит какой-нибудь Вандерлей Лушембурго :))
Я думаю, он все же будет ждать развязки чемпионата мира и окончательного решения Дешама. Хотя Зидан именно тот, кто нужен бразильцем. Которое порой очень расхлябаны, дисциплина им бы не помещала.
протон
протон
сегодня в 00:14
БраЗИЗУлия
На самом деле Бразилии нужен именно такой тренер. А то игроков отличных много, а результатов нет.

А почему собственно нет , сколько человек уже без работы. Он же хотел поработать со сборной, с родной не получилось, зато здесь топ команда сами приглашают
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 00:13
что вы вообще говорите, Гвардиола не будет тренировать Бразилию, у него контракт с Манчестер сити, да и если будет сборную то только Испанию, а на счет Зидана в Бразилии, мало верится, но есть какие то шансы после того как Блан продлил контракт
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 22:34
После его двух исторических голов в финале 98-го..? Ну-ну.. Забавно будет посмотреть на реакцию болельщиков сб. Бразилии...
Gahi
Gahi
вчера в 21:32
Зинедин Зидан ждёт своего час в сборной Франции, о чём он не раз говорил об этом.
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 21:13
Была бы интересная связка,многие посмотрели бы на это... По игрокам банда хорошая, но нужен тренер с клубнями
ДСА
ДСА
вчера в 19:43
Этот тренер может тренировать только звёздные команды, где футболисты могут играть сами и без тренера. Сборная Бразилии так играть не может.
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