Сборная Бразилии хочет пригласить Зидана на пост главного тренера

Сборная Бразилии хочет пригласить бывшего тренера «Реала» Зинедина Зидана на пост главного тренера.
Ранее Бразильская конфедерация футбола (CFB) вела переговоры с Хосепом Гвардиолой, но они завершились неудачно из-за финансового вопроса. Теперь организация хочет, чтобы национальную команду возглавил французский специалист.
Сообщается, что сам Зидан по-прежнему надеется стать новым наставником сборной Франции.
так ведь не пойдёт ...
так ведь не пойдёт ...
Я думаю, он все же будет ждать развязки чемпионата мира и окончательного решения Дешама. Хотя Зидан именно тот, кто нужен бразильцем. Которое порой очень расхлябаны, дисциплина им бы не помещала.
Я думаю, он все же будет ждать развязки чемпионата мира и окончательного решения Дешама. Хотя Зидан именно тот, кто нужен бразильцем. Которое порой очень расхлябаны, дисциплина им бы не помещала.
На самом деле Бразилии нужен именно такой тренер. А то игроков отличных много, а результатов нет.
А почему собственно нет , сколько человек уже без работы. Он же хотел поработать со сборной, с родной не получилось, зато здесь топ команда сами приглашают
На самом деле Бразилии нужен именно такой тренер. А то игроков отличных много, а результатов нет.
А почему собственно нет , сколько человек уже без работы. Он же хотел поработать со сборной, с родной не получилось, зато здесь топ команда сами приглашают