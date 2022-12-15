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вчера, 14:06

Бывший тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии.

По данным источника, 52-летний специалист является одним из претендентов на должность нового наставника португальцев. У Витории хорошие отношения с главой Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем.

Сейчас Руй Витория работает главным тренером сборной Египта.