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Бывший тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии

вчера, 14:06

Бывший тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии.

По данным источника, 52-летний специалист является одним из претендентов на должность нового наставника португальцев. У Витории хорошие отношения с главой Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем.

Сейчас Руй Витория работает главным тренером сборной Египта.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:52
С учётом достижений предыдущих иностранных главных тренеров после работы в Спартаке, не удивлюсь, если следующим ЧМ или ЧЕ станет Португалия с Руи во главе.
И что? Плохой вариант? Слушайте, этот человек со своим штабом выиграл со Спартаком сложную группу в ЛЕ, обыграв дважды Наполи. Как бы то не было, вспомните быстро, когда клуб из РПЛ выигрывал группу в еврокубках? А тем более Спартак, который по сути кинул Виторию, не сделал ни одного вразумительного трансфера!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Любoмир (раскрыть)
вчера в 15:17
Тут Вы слово лига зря написали с заглавной буквы, так что можно подумать что Вы об одноимённом турнире, а на самом деле о российском Премьер-Лиге, судя по всему.
Любoмир
Любoмир
вчера в 15:02
О как... набрался опыта в лучшей Лиге Европы и вот уже сборная...это вам не снег зимой тырить...
drug01
drug01
вчера в 14:37
Растут наши кадры, школа хорошая, удачи
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:12
Если основной критерий для тренера, это хорошие отношения с главой федерации, то да - все шансы возглавить сборную Португалии у Витории есть.
Гость
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