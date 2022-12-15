Бывший тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии

Бывший тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии.
По данным источника, 52-летний специалист является одним из претендентов на должность нового наставника португальцев. У Витории хорошие отношения с главой Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем.
Сейчас Руй Витория работает главным тренером сборной Египта.
И что? Плохой вариант? Слушайте, этот человек со своим штабом выиграл со Спартаком сложную группу в ЛЕ, обыграв дважды Наполи. Как бы то не было, вспомните быстро, когда клуб из РПЛ выигрывал группу в еврокубках? А тем более Спартак, который по сути кинул Виторию, не сделал ни одного вразумительного трансфера!
И что? Плохой вариант? Слушайте, этот человек со своим штабом выиграл со Спартаком сложную группу в ЛЕ, обыграв дважды Наполи. Как бы то не было, вспомните быстро, когда клуб из РПЛ выигрывал группу в еврокубках? А тем более Спартак, который по сути кинул Виторию, не сделал ни одного вразумительного трансфера!