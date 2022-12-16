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Почеттино: «Суть Месси в том, что ему необязательно идти в прессинг»

вчера, 22:32

Экс-тренер ПСЖ Маурисио Почеттино полагает, что нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси не нужно прикладывать слишком много усилий для игры в обороне.

Люди ведут речь об игре в защите и прессинге, но суть Месси в том, что ему необязательно идти в прессинг. Когда в вашей команде играет Месси, вам нужно, чтобы другие игроки осознавали, что они должны отобрать мяч и отдать его Лионелю, чтобы он сохранил свою энергию, а в нужный момент смог решить исход матча, как это сейчас показывает Аргентина.

По правде сказать, мне кажется, что споры об игре Месси в обороне настолько устарели, что почти потеряли смысл. Невозможно делать вид, что Марадона или Пеле – важнейшие исполнители из мира футбола наряду с Месси – прилагали огромные усилия в оборонительных действиях. Он не может этим заниматься. Он просто должен играть на своей позиции, а остальные должны бегать за него.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:54
Он забивает и создает голевых моментов больше,чем некоторые сборные.И че ему еще оборонятся,а может и на воротах до кучи стоять?
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:13
Ну, за прессинг!!.. Без Почеттино.. Хе..
drug01
drug01 ответ bsfavq7nxtdy (раскрыть)
вчера в 23:11
Согласен он так и будет играть чтобы завоевать этот долгожданный титул
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 23:01, ред.
Да кто ты такой Почеттино. Что ты понимаешь в футболе. Месси пешеход. И все его награды липовые. А ты просто сиди и молчи пока безработный. Иж... Решил напомнить о себе с помощью Месси!!!??))
bsfavq7nxtdy
bsfavq7nxtdy
вчера в 22:51
Завтра самый важный матч в карьере Месси. Лео выиграл в футболе всё кроме главного титула. Я думаю, что завтра он в случае необходимости готов будет не только в обороне участвовать, но и в ворота встать.
Гость
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