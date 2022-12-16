Почеттино: «Суть Месси в том, что ему необязательно идти в прессинг»

Экс-тренер ПСЖ полагает, что нападающему сборной Аргентины не нужно прикладывать слишком много усилий для игры в обороне.

Люди ведут речь об игре в защите и прессинге, но суть Месси в том, что ему необязательно идти в прессинг. Когда в вашей команде играет Месси, вам нужно, чтобы другие игроки осознавали, что они должны отобрать мяч и отдать его Лионелю, чтобы он сохранил свою энергию, а в нужный момент смог решить исход матча, как это сейчас показывает Аргентина.

По правде сказать, мне кажется, что споры об игре Месси в обороне настолько устарели, что почти потеряли смысл. Невозможно делать вид, что Марадона или Пеле – важнейшие исполнители из мира футбола наряду с Месси – прилагали огромные усилия в оборонительных действиях. Он не может этим заниматься. Он просто должен играть на своей позиции, а остальные должны бегать за него.