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Тотти: «Лишь Роналду полностью понимает свою ситуацию»

вчера, 21:26

Экс-футболист сборной Италии Франческо Тотти высказался о бывшем нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Я знаю, каково это – оказаться в стороне после великого этапа в карьере. Когда я вижу последний период, который преодолел Роналду, мне кажется, что я вновь переживаю свои похожие впечатления. Уверен, его нужно уважать.

Со стороны всегда легко советовать, но лишь он полностью понимает свою ситуацию. Речь идет об одном из лучших футболистов в истории, и его необходимо уважать. Со временем футболисты могут выпасть из состава. Он уже для всех сделал очень многое.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:50
Роналду еще найдет свой клуб - это точно.
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