Тотти: «Лишь Роналду полностью понимает свою ситуацию»

Экс-футболист сборной Италии высказался о бывшем нападающем «Манчестер Юнайтед» .

Я знаю, каково это – оказаться в стороне после великого этапа в карьере. Когда я вижу последний период, который преодолел Роналду, мне кажется, что я вновь переживаю свои похожие впечатления. Уверен, его нужно уважать.

Со стороны всегда легко советовать, но лишь он полностью понимает свою ситуацию. Речь идет об одном из лучших футболистов в истории, и его необходимо уважать. Со временем футболисты могут выпасть из состава. Он уже для всех сделал очень многое.