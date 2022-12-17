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Гвардиол — самый молодой автор гола Хорватии на чемпионате мира в истории

вчера, 18:23
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол отметился забитым голом в матче за 3-е место на чемпионате мира против сборной Марокко.

Таким образом, Гвардиол стал самым молодым автором гола Хорватии на ЧМ в истории (20 лет и 328 дней). Он превзошел достижение Ивицы Олича, который забил в ворота Италии на ЧМ-2002 в возрасте 22 лет и 267 дней.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:22
Трансферная стоимость Гвардиола по дистанции турнира от матча к матчу ...

1)+10 млн
2)+10млн
3)Лукаку : Бро , лови еще +5 млн...чисто от души
4)=
5)+5 млн от 5-и кратных чемпионов мира
6)Лео: Брат, не борзей.... Минус 20 миллионов
7)Уже +5 млн
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:36
Очень хорошо проявил себя этот молодой защитник, и не удивительно,что к нему уже проявляют интерес некоторые топ-команды.
matrix333
matrix333
вчера в 18:28
Гвардиол — самый молодой автор гола Хорватии на чемпионате мира в истории. Значит молодой молодец.
minamata
minamata
вчера в 18:26
Гвардиол - валидол этого ЧМ.
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