Гвардиол — самый молодой автор гола Хорватии на чемпионате мира в истории

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол отметился забитым голом в матче за 3-е место на чемпионате мира против сборной Марокко.
Таким образом, Гвардиол стал самым молодым автором гола Хорватии на ЧМ в истории (20 лет и 328 дней). Он превзошел достижение Ивицы Олича, который забил в ворота Италии на ЧМ-2002 в возрасте 22 лет и 267 дней.
1)+10 млн
2)+10млн
3)Лукаку : Бро , лови еще +5 млн...чисто от души
4)=
5)+5 млн от 5-и кратных чемпионов мира
6)Лео: Брат, не борзей.... Минус 20 миллионов
7)Уже +5 млн
1)+10 млн
2)+10млн
3)Лукаку : Бро , лови еще +5 млн...чисто от души
4)=
5)+5 млн от 5-и кратных чемпионов мира
6)Лео: Брат, не борзей.... Минус 20 миллионов
7)Уже +5 млн