Игроки «Интера» и «Баварии» попали в 11-й финал ЧМ подряд

1671054034

сегодня, 00:40

Игроки «Баварии» и «Интера» на протяжении 40 лет участвуют в финалах чемпионатов мира. Серия началась в 1982 году.

За сборную Аргентины выступает из «Интера». В заявке сборной Франции находятся , , и – футболисты «Баварии».