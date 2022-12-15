Игроки «Баварии» и «Интера» на протяжении 40 лет участвуют в финалах чемпионатов мира. Серия началась в 1982 году.
За сборную Аргентины выступает Лаутаро Мартинес из «Интера». В заявке сборной Франции находятся Бенжамен Павар, Дайотчанкуль Упамекано, Кингсли Коман и Люка Эрнандес – футболисты «Баварии».
Но они нагло скупают лучших игроков у других клубов Бундеслиги, что делает немецкий чемпионат предсказуемым и скучным.
Но они нагло скупают лучших игроков у других клубов Бундеслиги, что делает немецкий чемпионат предсказуемым и скучным.
А не эти ваши радужные симулянты всякие
А не эти ваши радужные симулянты всякие
1982 - Альтобелли, Бергоми, Ориали, Марини, Бордон
1986 - Румменигге
1990 - Маттеус, Клинсманн, Бреме
1994 - Берти
1998 - Роналдо, Джоркаефф
2002 - Роналдо
2006 - Матерацци
2010 - Снайдер
2014 - Паласио, Альварес, Кампаньяро
2018 - Перишич, Брозович
2022 - Лаутаро Мартинес
1982 - Альтобелли, Бергоми, Ориали, Марини, Бордон
1986 - Румменигге
1990 - Маттеус, Клинсманн, Бреме
1994 - Берти
1998 - Роналдо, Джоркаефф
2002 - Роналдо
2006 - Матерацци
2010 - Снайдер
2014 - Паласио, Альварес, Кампаньяро
2018 - Перишич, Брозович
2022 - Лаутаро Мартинес