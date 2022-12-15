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Игроки «Интера» и «Баварии» попали в 11-й финал ЧМ подряд

сегодня, 00:40
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Игроки «Баварии» и «Интера» на протяжении 40 лет участвуют в финалах чемпионатов мира. Серия началась в 1982 году.

За сборную Аргентины выступает Лаутаро Мартинес из «Интера». В заявке сборной Франции находятся Бенжамен Павар, Дайотчанкуль Упамекано, Кингсли Коман и Люка Эрнандес – футболисты «Баварии».

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Все комментарии
zim289
zim289 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 10:46
Да, сложно вспомнить хоть кого-то, кто не заиграл в Баварии.
Но они нагло скупают лучших игроков у других клубов Бундеслиги, что делает немецкий чемпионат предсказуемым и скучным.
zim289
zim289
сегодня в 10:43
Потому что Интер — лучший в мире клуб!
А не эти ваши радужные симулянты всякие
ДСА
ДСА
сегодня в 07:19
Бавария знает кого покупать.
протон
протон
сегодня в 00:50
ИНТЕР

1982 - Альтобелли, Бергоми, Ориали, Марини, Бордон
1986 - Румменигге
1990 - Маттеус, Клинсманн, Бреме
1994 - Берти
1998 - Роналдо, Джоркаефф
2002 - Роналдо
2006 - Матерацци
2010 - Снайдер
2014 - Паласио, Альварес, Кампаньяро
2018 - Перишич, Брозович
2022 - Лаутаро Мартинес
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