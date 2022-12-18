Папа римский Франциск не увидит финал ЧМ

Стало известно, что папа римский Франциск не будет смотреть финал чемпионата мира в Катаре.
Дело в обете не смотреть телевизор, который аргентинец дал 15 июля 1990 года – спустя неделю после поражения Аргентины в финале чемпионата мира против Германии (0:1).
Папа римский Франциск – футбольный болельщик. Он болеет за аргентинский «Сан-Лоренсо», но не смотрит их матчи, а результаты ему передает гвардеец из охраны.
1. Коэффициенты (по умолчанию, то во что все играют)
2. Точный счёт
3. Без призов.
Выбираете без призов и подтверждаете выбор. Будьте внимательны. Выбор в этом месяце поменять нельзя.
Для тех кто хочет и рыбку съесть и без призов поучаствовать - можно создать второй аккаунт специально для этой группы. Я когда-то именно так и сделал.
1. Коэффициенты (по умолчанию, то во что все играют)
2. Точный счёт
3. Без призов.
Выбираете без призов и подтверждаете выбор. Будьте внимательны. Выбор в этом месяце поменять нельзя.
Для тех кто хочет и рыбку съесть и без призов поучаствовать - можно создать второй аккаунт специально для этой группы. Я когда-то именно так и сделал.
Доходчиво!
Итак, куда мне направить челобитную с желанием протиснуться в вашу чудную группу!?
Доходчиво!
Итак, куда мне направить челобитную с желанием протиснуться в вашу чудную группу!?