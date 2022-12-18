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Папа римский Франциск не увидит финал ЧМ

вчера, 15:29
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Стало известно, что папа римский Франциск не будет смотреть финал чемпионата мира в Катаре.

Дело в обете не смотреть телевизор, который аргентинец дал 15 июля 1990 года – спустя неделю после поражения Аргентины в финале чемпионата мира против Германии (0:1).

Папа римский Франциск – футбольный болельщик. Он болеет за аргентинский «Сан-Лоренсо», но не смотрит их матчи, а результаты ему передает гвардеец из охраны.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:52
Патриарх Кирилл из-за обета, не садится в отечественный автопром.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:57
Да кому это вообще интересно? Насколько же общество отстает в своем развитии, что подобные "деятели" имеют какую-то социальную значимость...
youtomee
youtomee
вчера в 16:41
Помолимся
1 984
1 984 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:02
После того как сделано 30 ставок за месяц (очень надеюсь, что число будет пересмотрено и чем скорее, тем лучше) у вас на странице конкурса при входе с компьютера (с телефона лично у меня нет) появится окно с предложением выбрать тип ставок на следующий месяц. Там есть три варианта:
1. Коэффициенты (по умолчанию, то во что все играют)
2. Точный счёт
3. Без призов.
Выбираете без призов и подтверждаете выбор. Будьте внимательны. Выбор в этом месяце поменять нельзя.
Для тех кто хочет и рыбку съесть и без призов поучаствовать - можно создать второй аккаунт специально для этой группы. Я когда-то именно так и сделал.
Futurista
Futurista
вчера в 15:56
Мама римская не разрешает...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:49
От этого футбол будет даже краше.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:41
Не смотреть телевизор, но можно же ведь посмотреть с телефона, не?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 15:39
Спасибо за ответ!
Доходчиво!
Итак, куда мне направить челобитную с желанием протиснуться в вашу чудную группу!?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:36
Спасибо за ответ.
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