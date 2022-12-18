Папа римский Франциск не увидит финал ЧМ

1671366549

вчера, 15:29

Стало известно, что папа римский Франциск не будет смотреть финал чемпионата мира в Катаре.

Дело в обете не смотреть телевизор, который аргентинец дал 15 июля 1990 года – спустя неделю после поражения Аргентины в финале чемпионата мира против Германии (0:1).

Папа римский Франциск – футбольный болельщик. Он болеет за аргентинский «Сан-Лоренсо», но не смотрит их матчи, а результаты ему передает гвардеец из охраны.