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Фанаты Роналду угрожали марокканской девочке в соцсетях

сегодня, 13:28
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Болельщики из разных стран поддержали марокканскую девочку, над которой издевались фанаты нападающего Криштиану Роналду.

После матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Марокко и Португалией (1:0) она записала видео, в котором сказала:

Где Роналду? Роналду плачет в своей машине.

Её видео очень быстро распространилось по интернету. После этого над девочкой стали издеваться в социальных сетях фанаты португальца, что привело к её тяжелому психологическому состоянию. Девочка перестала есть. Родителям пришлось публично извиняться за то, что она сказала.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 13:57
Это очень неподобающее, дурное, и противозаконное поведение, тех кто так действовал по отношению к этой девочке, надеюсь на то что всех виновных накажут как можно строже в рамках законодательств.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:55
Роналду выше всего этого
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 13:48
Ну, всё наладиться... Главное, что эти фанаты вместе со своим чилидером отс...ли на ЧМ по полной..
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 13:38
Какой кумир такие и фанаты.
Asper
Asper
сегодня в 13:37
Интересно, а у фанатов КР были какие вразумительные контр-аргументы? Типа, нет, не плачет. Или плачет, но не в машине?
Или они просто забуллили девочку? 😂
Гость
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