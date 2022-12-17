Фанаты Роналду угрожали марокканской девочке в соцсетях

Болельщики из разных стран поддержали марокканскую девочку, над которой издевались фанаты нападающего Криштиану Роналду.
После матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Марокко и Португалией (1:0) она записала видео, в котором сказала:
Где Роналду? Роналду плачет в своей машине.
Её видео очень быстро распространилось по интернету. После этого над девочкой стали издеваться в социальных сетях фанаты португальца, что привело к её тяжелому психологическому состоянию. Девочка перестала есть. Родителям пришлось публично извиняться за то, что она сказала.
Или они просто забуллили девочку? 😂
Или они просто забуллили девочку? 😂