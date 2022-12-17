Большая часть болельщиков на финале ЧМ-2022 будет из Аргентины

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сегодня, 09:35

18 декабря пройдёт финал ЧМ -2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

Матч пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик». Ожидается, что игру посетят более 50000 болельщиков из Аргентины и 6 тысяч французских зрителей. Вместимость стадиона — 88966 мест.

Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.