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Большая часть болельщиков на финале ЧМ-2022 будет из Аргентины

сегодня, 09:35
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

18 декабря пройдёт финал ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

Матч пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик». Ожидается, что игру посетят более 50000 болельщиков из Аргентины и 6 тысяч французских зрителей. Вместимость стадиона — 88966 мест.

Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
League1
League1
сегодня в 14:15
Буду болеть за францисков. Надеюсь, что они смогут заставить аргентосов пожалеть, что они приехали в Катар.
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 13:08
Скорее всего, и в мире тоже.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:05
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 11:45
    Вот и хорошо!
    И я тоже за Аргентину!
    Франция с радужным макроном вызывает отторжение.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 11:30
    Ого! Разве не должно быть большинство местных болельщиков?
    shur
    shur
    сегодня в 10:27
    ...я помню марокканские , женские лица, все с слезах, им просто
    не объяснили с кем их мужчины играли в полуфинале...!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 10:20
    Всё по-честноку...
    На турнире имени Месси...
    Как вчера в сми "Весь этот чемпионат мира задумывался только ради проводов Лео Месси. Ну, такое ощущение присутствовало весь прошедший месяц."

    Остаётся надеяться что среди судей не будет такого же процентажа поклонников как среди зрителей на арене....
    p5wpdvdpc7n3
    p5wpdvdpc7n3
    сегодня в 10:03
    Я думаю, большинство нейтральных тоже будут за Аргентину.
    rhskmz
    rhskmz
    сегодня в 09:51
    Что значит богатые аргентинцы и нищие французы !
    drug01
    drug01 ответ HOROVEL7 (раскрыть)
    сегодня в 09:45
    Согласен и чтобы игра получилась красивой
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 09:40
    Хорошая будет поддержка для сборной.
    HOROVEL7
    HOROVEL7
    сегодня в 09:39
    Это не главный фактор для победы, хорошо бы играли.
    Гость
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