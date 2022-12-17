Большая часть болельщиков на финале ЧМ-2022 будет из Аргентины

18 декабря пройдёт финал ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.
Матч пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик». Ожидается, что игру посетят более 50000 болельщиков из Аргентины и 6 тысяч французских зрителей. Вместимость стадиона — 88966 мест.
Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.
И я тоже за Аргентину!
Франция с радужным макроном вызывает отторжение.
И я тоже за Аргентину!
Франция с радужным макроном вызывает отторжение.
не объяснили с кем их мужчины играли в полуфинале...!
не объяснили с кем их мужчины играли в полуфинале...!
На турнире имени Месси...
Как вчера в сми "Весь этот чемпионат мира задумывался только ради проводов Лео Месси. Ну, такое ощущение присутствовало весь прошедший месяц."
Остаётся надеяться что среди судей не будет такого же процентажа поклонников как среди зрителей на арене....
На турнире имени Месси...
Как вчера в сми "Весь этот чемпионат мира задумывался только ради проводов Лео Месси. Ну, такое ощущение присутствовало весь прошедший месяц."
Остаётся надеяться что среди судей не будет такого же процентажа поклонников как среди зрителей на арене....