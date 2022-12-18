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Президент Аргентины не полетит в Катар на финал ЧМ из-за суеверий

сегодня, 08:47
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Президент Аргентины Альберто Фернандес подтвердил, что не поедет в Катар и будет смотреть игру сборной страны в финале чемпионата мира по футболу дома.

«Как и миллионы соотечественников я буду наслаждаться финалом чемпионата мира дома. Этот фантастический момент я встречу так же, как до этого, вместе с моими людьми. На поле будут лучшие из наших, а на трибунах славные болельщики», — написал он в своей социальной сети.

По словам главы государства, он принял решение остаться дома, в том числе из-за суеверия, которое в Аргентине называют «кабала». У многих жителей страны есть особый ритуал для просмотра матчей, нарушение которого якобы может отпугнуть удачу. Аргентинцы верят, что, если любимая команда победила, на следующий матч нужно воссоздать те же условия, что были при просмотре игры. Фернандес смотрел прошлые матчи чемпионата дома.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон будет присутствовать на финале в воскресенье, чтобы поддержать сборную страны.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 09:49
Главное безопасно. А то мало ли чего. Фанаты, они не предсказуемы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:43
Шутник однако....
Инфантино сто пудов ему уже написал кто выиграет и какой счёт будет...
Потому и Макрон в Катаре...а этот дома...
adekvat
adekvat
сегодня в 08:55
Правильно дома можно и с пивком посмотреть.
Гость
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