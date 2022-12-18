Возле стадиона «Болоньи» появился баннер в честь Синиши Михайловича.

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сегодня, 00:09

Возле стадиона «Болоньи» появился баннер в честь бывшего тренера клуба , который умер 16 декабря из-за лейкемии.

«Привит, Синиша. Ты навсегда один из нас», — гласит надпись на баннере. Михайлович тренировал «Болонью» с 2008-го по 2009-й и с 2019-го по 2022 год.