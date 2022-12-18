Возле стадиона «Болоньи» появился баннер в честь Синиши Михайловича.

Возле стадиона «Болоньи» появился баннер в честь бывшего тренера клуба Синиши Михайловича, который умер 16 декабря из-за лейкемии.
«Привит, Синиша. Ты навсегда один из нас», — гласит надпись на баннере. Михайлович тренировал «Болонью» с 2008-го по 2009-й и с 2019-го по 2022 год.
Игр с Синишей немного видел, но его волшебная левая запомнилась, мастер стандартов. И игрок был очень сильный, но и как тренер он состоялся. Все его команды играли хорошо, в атаку (Милан, Торо, Сампа, Фиорентина, Болонья). Если не ошибаюсь, он же Милан в финал кубка вывел.
Большая потеря для всего кальчо.
Лейкемия самый поганый вариант онкологии, у человека можно частично отрезать всë кроме сердца, и пожить ещё, но эта пакость шансов не даëт.. Боролся до последнего, и ушëл достойно.
Игр с Синишей немного видел, но его волшебная левая запомнилась, мастер стандартов. И игрок был очень сильный, но и как тренер он состоялся. Все его команды играли хорошо, в атаку (Милан, Торо, Сампа, Фиорентина, Болонья). Если не ошибаюсь, он же Милан в финал кубка вывел.
Большая потеря для всего кальчо.
Лейкемия самый поганый вариант онкологии, у человека можно частично отрезать всë кроме сердца, и пожить ещё, но эта пакость шансов не даëт.. Боролся до последнего, и ушëл достойно.