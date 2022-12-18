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Возле стадиона «Болоньи» появился баннер в честь Синиши Михайловича

сегодня, 00:09

Возле стадиона «Болоньи» появился баннер в честь бывшего тренера клуба Синиши Михайловича, который умер 16 декабря из-за лейкемии.

«Привит, Синиша. Ты навсегда один из нас», — гласит надпись на баннере. Михайлович тренировал «Болонью» с 2008-го по 2009-й и с 2019-го по 2022 год.

Возле стадиона «Болоньи» появился баннер в честь Синиши Михайловича

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:30
Респект за память.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:46
Достойно..
протон
протон
сегодня в 00:24
Как-то неожиданно все случилось, думал победит болезнь.

Игр с Синишей немного видел, но его волшебная левая запомнилась, мастер стандартов. И игрок был очень сильный, но и как тренер он состоялся. Все его команды играли хорошо, в атаку (Милан, Торо, Сампа, Фиорентина, Болонья). Если не ошибаюсь, он же Милан в финал кубка вывел.

Большая потеря для всего кальчо.

Лейкемия самый поганый вариант онкологии, у человека можно частично отрезать всë кроме сердца, и пожить ещё, но эта пакость шансов не даëт.. Боролся до последнего, и ушëл достойно.
matrix333
matrix333
сегодня в 00:18
Возле стадиона «Болоньи» появился баннер в честь Синиши Михайловича.
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