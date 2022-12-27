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Стало известно будущее Скалони. Тренер привёл Аргентину к победе на ЧМ

вчера, 17:22

Лионель Скалони останется на посту главного тренера сборной Аргентины. Соглашение специалиста с национальной командой рассчитано до конца текущего года, но договор продлят. Данной информацией поделился глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

Скалони – наставник сборной Аргентины. Мы оба – люди своего слова. У нас есть устная договоренность. Он ездил в Испанию, чтобы решить вопросы с паспортом для одного из своих детей. Мы поговорим, когда он вернется в страну.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:11
Скалони гений и очень гибкий тренер, как он словно шахматный гроссмейстер на доске поставил фигуру Ди Марии против фигуры Кунде - таких ходов даже на поздних стадиях ЛЧ не встретишь. Он держал этот козырь в запасе весь турнир, а на том фланге вовсе ни разу не выпускал до финала.
На наших глазах вырос ещё один добротный тренер. Точнее сказать растет, он ещё молод и будет прогрессировать.
Тот случай, когда он и его штаб взяли трофей благодаря не одной лишь удаче,
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:06
Приятный и успешный тренер. У него впереди ещё много успешных выступлений. Удачи ему.
wuz2u7bcm4y3
wuz2u7bcm4y3
вчера в 18:46
Лучше уйти на пике, больше будут помнить
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:41, ред.
Ну нет, после такого триумфа не уходят. Молодой амбициозный . У него ещё много может быть побед впереди.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:09
Хватит сил, пусть работает
ДСА
ДСА
вчера в 17:39
А мог бы с почетом уйти на пенсию...
Гость
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