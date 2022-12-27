Стало известно будущее Скалони. Тренер привёл Аргентину к победе на ЧМ

останется на посту главного тренера сборной Аргентины. Соглашение специалиста с национальной командой рассчитано до конца текущего года, но договор продлят. Данной информацией поделился глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

Скалони – наставник сборной Аргентины. Мы оба – люди своего слова. У нас есть устная договоренность. Он ездил в Испанию, чтобы решить вопросы с паспортом для одного из своих детей. Мы поговорим, когда он вернется в страну.