Смольников ушёл из «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Игорь Смольников покинул команду.
В московский клуб футболист перешел в июле 2022 года, принял участие в 16 матчах РПЛ за «автозаводцев», забив 1 мяч и отдав 1 голевую передачу. Помимо этого, в активе Смольникова 5 игр в Кубке России.
За свою карьеру футболист 3 раза становился чемпионом России, дважды брал национальный Кубок и Суперкубок.
Хуже только Самсонов был из защитников.
Ещё Лаптев с Ле Таллеком на выход должны быть
Хуже только Самсонов был из защитников.
Ещё Лаптев с Ле Таллеком на выход должны быть
А дальше уже игра типичного возрастного паспортиста у нас.
А дальше уже игра типичного возрастного паспортиста у нас.