Смольников ушёл из «Торпедо»

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вчера, 13:55

Защитник «Торпедо» покинул команду.

В московский клуб футболист перешел в июле 2022 года, принял участие в 16 матчах РПЛ за «автозаводцев», забив 1 мяч и отдав 1 голевую передачу. Помимо этого, в активе Смольникова 5 игр в Кубке России.

За свою карьеру футболист 3 раза становился чемпионом России, дважды брал национальный Кубок и Суперкубок.