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Смольников ушёл из «Торпедо»

вчера, 13:55

Защитник «Торпедо» Игорь Смольников покинул команду.

В московский клуб футболист перешел в июле 2022 года, принял участие в 16 матчах РПЛ за «автозаводцев», забив 1 мяч и отдав 1 голевую передачу. Помимо этого, в активе Смольникова 5 игр в Кубке России.

За свою карьеру футболист 3 раза становился чемпионом России, дважды брал национальный Кубок и Суперкубок.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:51
Очень слабо играл. Давно уже не уровень РПЛ, а может даже и не уровень ФНЛ уже.
Хуже только Самсонов был из защитников.
Ещё Лаптев с Ле Таллеком на выход должны быть
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 17:12
В Зените был неплох.
А дальше уже игра типичного возрастного паспортиста у нас.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:33
Хочется надеяться, что где ни будь Смольникова мы еще увидим.
drug01
drug01
вчера в 14:24
Неужели закончил играть
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:15
С Торпедо толку мало .
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