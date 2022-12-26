В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Марио Фернандесом

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлев прокомментировал ситуацию с защитником команды . Игрок ранее перешел в «Интернасьонал».

Марио ассоциирует себя с ЦСКА . У него родился ребенок, когда он отпрашивался, он сказал: «Дайте мне время побыть с семьей». Когда я ему звонил, то он еще не принял решение. Потом они вышли с официальным предложением, сказали, что просят еще год ему побыть в Бразилии, посмотреть, как взрослеет сын, как он делает первые шаги.