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В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Марио Фернандесом

вчера, 10:55

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлев прокомментировал ситуацию с защитником команды Марио Фернандесом. Игрок ранее перешел в «Интернасьонал».

Марио ассоциирует себя с ЦСКА. У него родился ребенок, когда он отпрашивался, он сказал: «Дайте мне время побыть с семьей». Когда я ему звонил, то он еще не принял решение. Потом они вышли с официальным предложением, сказали, что просят еще год ему побыть в Бразилии, посмотреть, как взрослеет сын, как он делает первые шаги.

Он еще добавил: «Я давал Евгению Ленноровичу Гинеру обещание, что без вашего решения не сделаю ни шага. Все свои шаги я согласую с ЦСКА. Как вы захотите, так и будет». Как мне сказал агент, если бы мы не разрешили, то Марио попросту закончил карьеру. Фернандес дал слово, которое для него намного важнее подписанных документов. Он сказал, что у него мысли вернуться в ЦСКА после годичной аренды. И вот этот год, что он сейчас заберет, он готов его вернуть клубу и потом, если будет желание от ЦСКА, подписать новый контракт на два года и закончить карьеру у нас.

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25 декабря
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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 08:22
Марио уходил не для того, чтобы возвращаться.
Шуnя771
Шуnя771 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 01:49
Ну вы даете....
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:42
Доброй ночи!

Мну разделяет мнение "Протона"!

(протон 2 / 315 вчера в 18:36)
pomor45
pomor45
вчера в 21:02
Это семейные дела и совать в них нос посторонним не следует.
протон
протон
вчера в 18:36
Возможно, он спросил у Гинера одобрение. Но не думаю. Ведь летом ещё Марио говорил, что устал от футбола и просто собирается отдохнуть, а теперь уже заключил договор с бразильским клубом.
Факт, что он не попросил ЦСКА отправить его в аренду в Бразилии, а воспользовался правом, которое ФИФА предоставило выступающим в РПЛ легионерам, и приостановил (фактически расторг) контракт с ЦСКА. Сами решайте, считать его проходимцем или нет. Меня больше беспокоит, что ЦСКА обманывает своих болельщиков байками про аренду. Зачем выгораживать человека, который так некрасиво поступил с клубом, я не понимаю. Возможно, они рассчитывают, что он ещё вернётся.
minai
minai
вчера в 17:32
Но понятно, что Марио, вместе со своим маленьким сыном делает шаги подальше от ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:12
Ты, уважаемый, не учитываешь такую вещь, как индивидуальность всех людей. Марио человек семейный и домашний. Возможно у жены были проблемы с беременностью и родами, в связи с чем она уехала домой. Она жила в Москве какое то время. А он как человек сугубо семейный не мог в это время не быть с ней рядом. Он не стал убегать, как многие пользуясь разрешением ФИФА, а честно попросился у Гинера домой. Что здесь плохого ? Далее. Ребенок совсем маленький. жене легче быть там, и он решил быть рядом с ней. Если бы ему ЦСКА не разрешил, то он бы закончил с футболом. Кому это надо? Поэтому Гинер и разрешил ему год поиграть там, продлив автоматически контракт на год. Нет никаких оснований бичевать порядочного человека Марио.
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:08
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Великий Пуховик (раскрыть)
    вчера в 14:02
    Я и не собираюсь уходить с темы. Люблю громить таких упертых как ты. Причем здесь получение гражданства? Вроде началось с темы возвращения Марио, ты же перепрыгнул на деньги. Я продолжил и расширил эту тему. Я показал, что оплаты футболистов, как и людей шоу бизнеса в РФ не отвечает понятию социальной справедливости. Причем это касается абсолютно всех, в том числе и русских футболистов. А какое отношение имеет получение гражданства Марио, Гилерме, Ари, Жаозиньо и др. к оплате ? Они это сделали в интересах своих клубов, для решения проблемы лимита. Все люди индивидуальны. Некоторые за карьеру меняют по 5-8 клубов, а некоторые как Марио и Акинфеев домоседы. Если бы жена Марио осталась в РФ, он бы тоже не уехал. А теперь кротко итог. Я вижу твое нескрываемое желание заклеймить Марио Фернандеса, возможно по причине фанатского взгляда на футбол и ты начинаешь какие то аргументы искать. Бесполезно. Угомонись
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Великий Пуховик (раскрыть)
    вчера в 13:55
    А-а-а,так Вы признались в своём неведении и попросили помощи,в виде "свидетельских показаний" и предъявлении оного Высочайшему суду!Я было подумал,что имею дело со знанием.
    Великий Пуховик
    Великий Пуховик ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 13:49
    Если кто-то не знает всех районных врачей, то этот кто-то будет убеждать других не в своей правоте, а в своём неведении.
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 13:48
    К сорокА годам вернётся!.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Великий Пуховик (раскрыть)
    вчера в 13:32
    Да,тут не соскочишь!Только никто из спорящих не знает всех районных врачей сельских(и прочих) больниц.Поэтому может смело убеждать всех в своей правоте.Я вот одного чернокожего бразильца,работающего в системе энергетики,знаю.Правда,в городе .
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 13:28
    Чистое словоблудие! И вы дадите согласие на уход,и он не вернётся.Мавр сделал своё дело,спасибо ему...
    Великий Пуховик
    Великий Пуховик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:15
    Покажи мне хотя бы одного бразильского хирурга, который сменил гражданство, чтобы работать в российской районной больнице. Со мной так просто с темы не соскочишь.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:12
    Вот всё и прояснилось с Марио а то лукойл и газпром фантазируют вокруг него а про свои проблемы забывают.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Великий Пуховик (раскрыть)
    вчера в 13:01
    Отвечу в том же стиле. Любой врач хирург в районной больнице приносит стране пользы больше, чем любой лавочник Зенита, или Спартака, а получает при этом 30 тыс руб в месяц. А Пиняеву в Локо например, предлагают 5 млн руб в месяц. Есть логика ? А Пиняев не наемник, а кто? Пиняев выбран наугад, вместо него можно поставить сотни других , не наемников.
    Великий Пуховик
    Великий Пуховик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 12:37
    Как хорошо, что в России футбол - это самое главное. Да любой слесарь или электрик делает для страны больше, чем этот наёмник.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 12:34
    Если Марио обещал вернуться в ЦСКА то он вернётся.
    У Марио слова с делами не расходятся. Подождём.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 12:28
    да да вернется, вместе с Клаудиньо на одном самолете прилетят.
    dok66
    dok66
    вчера в 12:22
    Было бы очень хорошо , если бы Марио вернулся в ЦСКА , и закончил там карьеру . Это было бы и большим уроком для молодых футболистов , как пример уважительного и доверительного отношения клуб и футболиста . Не только деньги решают все в этой жизни .
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:20
    Если бразильца не держат в России какие-нибудь меркантильные (денежные) вопросы, он не вернётся. Время сглаживает все углы. Постепенно он забудет о своём обещании вернуться, а мы в суете повседневных будней забудем о таком футболисте как Марио Фернандес, который на протяжении всей карьеры радовал нас своей игрой, и к которому у меня нет ни одной претензии.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 12:09
    Про Юри Альберто армейцы говорили, что он выбрал футбол, оставшись в Бразилии, так вот Марио тоже выбрал футбол, получается.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:03
    Комментарий больше похож на сглаживание некрасивой ситуации, которой прямое название мы не услышали из уст "главного специалиста...."!
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ ДАША Д (раскрыть)
    вчера в 12:02
    Даша я не соглашусь на счёт паспорта.Как сказал Анатолий Исаев он добросовестный солдат по имени Марио.Он отпахал от и до.Принципы он знает что делать.
    Не нам решать что должен делать Супер Марио.
    Пардон.
    Где Даша там и Маша.😉.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:58, ред.
    Какие-то несерьёзные пирожки от господина Марио Фернандеса...
    С душком, так сказать!

    Ребенок… Первые шаги… Семья... Это всё хорошо, но есть контракт на трудовую деятельность! И жена должна находиться рядом с мужем. В данном случае очень обеспеченным, что сглаживает московские, суровые, зимние вечера у тёплого камина.

    Конечно, из тёплой Бразилии можно накидать на уши Марио любой лапши с надписями о вечной любви (упаси Господь, нет никаких сомнений в искренности чувств любящей жены футболиста, коротающей длинными зимнее вечерами в целомудрии, в ожидании любимого, за бразильским пасьянс-пауком...) Но как-то определиться надо. А крутить хвостом... Да при всем уважении к нему и его заслугам перед нашим Отечеством.

    Его всё устраивало, в том числе и регулярно пополняющийся банковский счет, будь любезен, скажи прямо, мы поймем.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ДАША Д (раскрыть)
    вчера в 11:46
    Человек 10 лет отпахал за клуб, почти 6 лет за сборную. Получал много трави, отдал часть здоровья. Вряд ли кто то из коренных россиян сделал для страны больше Марио
    meg56tpztxnf
    meg56tpztxnf ответ Andrei Galash (раскрыть)
    вчера в 11:40
    Я думаю, ЦСКА сделает всё, чтобы вернуть, но от самого клуба будет мало что зависеть.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:39
    В общем зря ему российское гражданство дали.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 11:31
    При всём уважении к тому, что Марио сделал для армейского клуба считаю, что он пользуясь хорошим к нему отношением попросту динамит ЦСКА. Ведь ему УЖЕ 32 года и он не вечный, как футболист.
    Гость
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