«Бенфика» предлагает новый контракт чемпиону мира 2022

1672045933

вчера, 12:12

«Бенфика» хочет предложить новое соглашение аргентинскому защитнику .

Футболисту 34 года, ему предлагают контракт на 2 года. Его действующий договор с «орлами» истекает по окончании текущего сезона. У игрока есть вариант с переходом в «Ривер Плейт», но он хочет остаться в Европе. Переговоры Отаменди с «Бенфикой» на данный момент находятся на начальной стадии. Защитник выиграл чемпионат мира 2022.

Ранее стало известно, сколько «орлы» хотят заработать на продаже лучшего молодого игрока чемпионата мира 2022.