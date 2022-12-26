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«Бенфика» предлагает новый контракт чемпиону мира 2022

вчера, 12:12

«Бенфика» хочет предложить новое соглашение аргентинскому защитнику Николасу Отаменди.

Футболисту 34 года, ему предлагают контракт на 2 года. Его действующий договор с «орлами» истекает по окончании текущего сезона. У игрока есть вариант с переходом в «Ривер Плейт», но он хочет остаться в Европе. Переговоры Отаменди с «Бенфикой» на данный момент находятся на начальной стадии. Защитник выиграл чемпионат мира 2022.

Ранее стало известно, сколько «орлы» хотят заработать на продаже лучшего молодого игрока чемпионата мира 2022.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:42
Для защитника еще не критический возраст, на два года должно хватить.
SARO32
SARO32
вчера в 12:32
Он уже чемпион мира, и показал что еще может играть/
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