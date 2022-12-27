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Артета: «Венгер очень сильно влияет на мою карьеру»

вчера, 17:31
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о визите экс-наставника «канониров» Арсена Венгера на матч команды против «Вест Хэма» в АПЛ (3:1).

После победы мое настроение улучшилось от общения с ним и от того, что я буду рядом с командой. Он пришел в самый нужный момент, по-настоящему особенный день, поскольку Boxing Day – уникальный футбольный период, и я уверен в том, что сегодня мы показали тот уровень, какого он достоин. Надеюсь, он остался доволен.

Футболисты не знали о визите Венгера. Мы хотели оставить все в тайне. Стэн Кронке и Джош Кронке тоже здесь, день получился уникальным. Я благодарен Венгеру за то, что он пришел. Надеюсь, что, проходя по зданию, он прочувствует отношение людей к себе, к тому наследию, которое он оставил здесь. Спасибо ему за все, чем он помог клубу. Надеюсь, он захочет приходить к нам чаще, ибо он очень сильно влияет на мою карьеру, на мое понимание игры и на весь клуб в целом.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:14
Не огорчайте старину Арсена,надеюсь что у вас всё получиться
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:05
Хорошая атмосфера всегда идет на пользу клубу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:04
Наверное по пути в магаз забежал!
lotsman
lotsman
вчера в 18:04
Пришёл, подбодрил и они победили.
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