Артета: «Венгер очень сильно влияет на мою карьеру»

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением о визите экс-наставника «канониров» на матч команды против «Вест Хэма» в АПЛ (3:1).

После победы мое настроение улучшилось от общения с ним и от того, что я буду рядом с командой. Он пришел в самый нужный момент, по-настоящему особенный день, поскольку Boxing Day – уникальный футбольный период, и я уверен в том, что сегодня мы показали тот уровень, какого он достоин. Надеюсь, он остался доволен.

Футболисты не знали о визите Венгера. Мы хотели оставить все в тайне. Стэн Кронке и Джош Кронке тоже здесь, день получился уникальным. Я благодарен Венгеру за то, что он пришел. Надеюсь, что, проходя по зданию, он прочувствует отношение людей к себе, к тому наследию, которое он оставил здесь. Спасибо ему за все, чем он помог клубу. Надеюсь, он захочет приходить к нам чаще, ибо он очень сильно влияет на мою карьеру, на мое понимание игры и на весь клуб в целом.