Черчесов не хочет подписывать футболистов из РПЛ

Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Ласло Борсос поделился мнением о возможном переходе футболистов из РПЛ в «Ференцварош», которым руководит .

Сейчас вряд ли можно себе представить, что «Ференцварош» подпишет российского футболиста. Все из-за высоких финансовых запросов футболистов из РПЛ . Например, по этой причине мы не видим сейчас Дзюбу в Венгрии. Как бы мы ни хотели дуэт Дзюба — Черчесов, российский нападающий слишком дорог для «Ференцвароша».

Черчесов много раз говорил, что клуб не планирует подписывать никого из РПЛ . Российский специалист хотел бы подписать двух-трех качественных игроков европейского уровня, которые могут сразу принести пользу.