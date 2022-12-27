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Черчесов не хочет подписывать футболистов из РПЛ

вчера, 11:30

Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Ласло Борсос поделился мнением о возможном переходе футболистов из РПЛ в «Ференцварош», которым руководит Станислав Черчесов.

Сейчас вряд ли можно себе представить, что «Ференцварош» подпишет российского футболиста. Все из-за высоких финансовых запросов футболистов из РПЛ. Например, по этой причине мы не видим сейчас Дзюбу в Венгрии. Как бы мы ни хотели дуэт Дзюба — Черчесов, российский нападающий слишком дорог для «Ференцвароша».

Черчесов много раз говорил, что клуб не планирует подписывать никого из РПЛ. Российский специалист хотел бы подписать двух-трех качественных игроков европейского уровня, которые могут сразу принести пользу.

«Ференцварош» старается усилить команду зимой, потому что клуб хочет подготовиться к летней квалификации ЛЧ. Российские футболисты для достижения целей в Европе, к сожалению, пока не входят в планы Черчесова.

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Все комментарии
Zak11
Zak11
вчера в 16:22
Ну все правильно. Россияне слишком зажрались у себя дома и в Европу особо никто не рвался и не рвётся.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:59
У них столько денег нет
drug01
drug01
вчера в 13:36
Значит он не видит пока достойных игроков
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 13:26
Ясень пень, что вместо одного россиянина можно взять двух африканцев на ту же зарплату. И играть они будут не хуже.
Сп62
Сп62
вчера в 12:39
Не доросли наши до Ференцвароша.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:34
Правильно делает.
альсато
альсато
вчера в 12:06
все не так!...Стас не подписывает футболистов из России, патамучта при проигрыше-в этом обвинят россиян!
Boricku
Boricku
вчера в 12:03
Если будет подписывать, то его отпишут
shlomo
shlomo
вчера в 11:51
Ну в чем то усатый прав.... пока нет сильных россиян
matrix333
matrix333
вчера в 11:31
Черчесов умный человек, знает что в РПЛ нет топов.
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