Черчесов не хочет подписывать футболистов из РПЛ

Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Ласло Борсос поделился мнением о возможном переходе футболистов из РПЛ в «Ференцварош», которым руководит Станислав Черчесов.
Сейчас вряд ли можно себе представить, что «Ференцварош» подпишет российского футболиста. Все из-за высоких финансовых запросов футболистов из РПЛ. Например, по этой причине мы не видим сейчас Дзюбу в Венгрии. Как бы мы ни хотели дуэт Дзюба — Черчесов, российский нападающий слишком дорог для «Ференцвароша».
Черчесов много раз говорил, что клуб не планирует подписывать никого из РПЛ. Российский специалист хотел бы подписать двух-трех качественных игроков европейского уровня, которые могут сразу принести пользу.
«Ференцварош» старается усилить команду зимой, потому что клуб хочет подготовиться к летней квалификации ЛЧ. Российские футболисты для достижения целей в Европе, к сожалению, пока не входят в планы Черчесова.