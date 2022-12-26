Экс-форвард сборной Чили: «Кто такой Мартинес, чтобы высмеивать Мбаппе?»

Бывший нападающий сборной Чили раскритиковал поведение аргентинского вратаря после чемпионата мира в Катаре.

Если бы я был вратарём, то не стал бы выходить на улицу с куклой с изображением парня, который забил мне четыре гола из четырёх.

Когда мы были двукратными чемпионами Америки, то не расхаживали с фотографиями Месси или кого-то ещё. Кто я такой, чтобы смеяться над Месси? Кто такой Эмилиано Мартинес? Кто он такой, чтобы высмеивать Мбаппе? Килиан наверняка станет мировой иконой. О Мартинесе вспомнят, что он отразил пару пенальти.