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Экс-форвард сборной Чили: «Кто такой Мартинес, чтобы высмеивать Мбаппе?»

вчера, 23:55

Бывший нападающий сборной Чили Маурисио Пинилья раскритиковал поведение аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса после чемпионата мира в Катаре.

Если бы я был вратарём, то не стал бы выходить на улицу с куклой с изображением парня, который забил мне четыре гола из четырёх.

Когда мы были двукратными чемпионами Америки, то не расхаживали с фотографиями Месси или кого-то ещё. Кто я такой, чтобы смеяться над Месси? Кто такой Эмилиано Мартинес? Кто он такой, чтобы высмеивать Мбаппе? Килиан наверняка станет мировой иконой. О Мартинесе вспомнят, что он отразил пару пенальти.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:45
Да никто. Неудачник, ВНЕЗАПНО ставший ЧМ.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 09:26
Все болельщики месси начали защищать подлого мартинеса и оскорблять мбаппе. Зачем интересно? Самое смешное когда они говорят кто такой мбаппе. Бегунки столько не забивают и особенно в важных матчах
Ларс
Ларс ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 08:47
Мбаппе, так-то, тоже. И лучший молодой игрок ЧМ-2018. Ну и, да, положил этому выпендрежнику 4 из 4-х. Что тут с чилийцем спорить, он по факту всё разложил. И, да, как правильно заметил Пинилья, чилийцы не бегали два года подряд с куклой Месси (на что, абсолютно уверен, поклонники сб. Аргентины возмущались бы по-полной, и справедливо). Не нужно отмазок и двойных стандартов, победили красиво, но праздновали мерзко.
Boricku
Boricku
сегодня в 08:32
Насадку пристраивает на место
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:39
Что такое это ваше Мбаппе? Классический бегунок, не более. Возвели в ранг непонятно кого. Он ещё и с трансом встречается, кто не знал.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:22
Мартинес - чемпион мира, если кто не в курсе.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:41
А про гнома не сказал,он тоже с этой куклой скакал
протон
протон
сегодня в 02:57
Футбольный МакГрегор)),уже вторую неделю многим покоя не даёт
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 00:49
Маурисио рассуждает как здоровый человек, ему не понять Быдлиано Мартинеса.
minai
minai
сегодня в 00:41
Штука в том, что французы для себя решили заранее, что они чемпионы мира, в их ушах уже звучал бессмертный хит Фредди, а Аргентинцы их взяли и опрокинули. Отсюда ирония в адрес слишком самоуверенных но не состоявшихся щемпионов.
Думаю, у Мбапе всё впереди, но пока, чувак дай дорогу более опытным и мастеровитым.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:41
Как кто такой Мартинес?.. Чемпион Мира и Золотая перчатка на причинном месте... У Мбаппе такой нет ..
naw8gft9ytxc
naw8gft9ytxc ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Главное уважение друг к другу!
Elliada
Elliada
сегодня в 00:04
А кто такой Мбаппе? Такой же чемпион мира, как и Мартинес.
протон
протон
сегодня в 00:04
Откуда информация, что их никто не уважает? Их часто не воспринимают как латиносов, так как они слишком "европейские" и благополучные по меркам бедного континента, но про полное отсутствие уважения это твои фантазии, выходи из своего манямирка. Есть противостояние с Бразилией и всё
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:04
Здесь Пинилья абсолютно прав - соперники должны уважать друг друга.
Гость
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