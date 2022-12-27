Гальтье высказался о взаимоотношениях Месси и Мбаппе

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье поделился мнением об игре в финале чемпионата мира двух игроков парижан — француза Килиана Мбаппе и аргентинца Лионеля Месси.
Я не хочу комментировать празднования аргентинцев, это их дело. Меня не касается то, чем занимался их голкипер. Самое важное – то, что я увидел во время финального матча. Килиан и Лео пожали друг другу руки. Килиан образцово вел себя после матча и перед церемонией награждения. Он поздравил Лео и наставника сборной Аргентины.
Все это привязывают к тому, как общаются Килиан и Лео. Лео не вел себя так, как Эмилиано Мартинес, не следует делать подобные сравнения. Не нужно все смешивать. Я не должен обсуждать поведение вратаря.
Килиан очень хорошо себя повел, несмотря на поражение. Он был очень разочарован, но поздравил Лео с большим достоинством. Для клуба это замечательно.
Галтье лукавит, кстати. Ведь идол плясал рядом с вратарём и той куклой. А ведь Месси мог по-человечески сказать, мол, хорош, не борзей, мы победили, празднуй достойно. Но, увы.
Но тренера ПСЖ можно понять - ему с Месси и Мбаппе ещё работать минимум полгода, и впереди Бавария.
Галтье лукавит, кстати. Ведь идол плясал рядом с вратарём и той куклой. А ведь Месси мог по-человечески сказать, мол, хорош, не борзей, мы победили, празднуй достойно. Но, увы.
Но тренера ПСЖ можно понять - ему с Месси и Мбаппе ещё работать минимум полгода, и впереди Бавария.