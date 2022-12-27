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Гальтье высказался о взаимоотношениях Месси и Мбаппе

вчера, 17:12
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье поделился мнением об игре в финале чемпионата мира двух игроков парижан — француза Килиана Мбаппе и аргентинца Лионеля Месси.

Я не хочу комментировать празднования аргентинцев, это их дело. Меня не касается то, чем занимался их голкипер. Самое важное – то, что я увидел во время финального матча. Килиан и Лео пожали друг другу руки. Килиан образцово вел себя после матча и перед церемонией награждения. Он поздравил Лео и наставника сборной Аргентины.

Все это привязывают к тому, как общаются Килиан и Лео. Лео не вел себя так, как Эмилиано Мартинес, не следует делать подобные сравнения. Не нужно все смешивать. Я не должен обсуждать поведение вратаря.

Килиан очень хорошо себя повел, несмотря на поражение. Он был очень разочарован, но поздравил Лео с большим достоинством. Для клуба это замечательно.

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Все комментарии
AS1976
AS1976 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:26
Как ты это себе представляешь ? Прямая трансляция на весь мир , а он будет одёргивать , что то говорить вратарю. Мартинес взрослый мальчик и сам ответит за свои поступки. Не надо всё в кучу валить.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:00
Месси почти всегда стоял рядом и ухмылялся действиям клоуна вратаря в адрес Мбаппе.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:58
Будь десятка лидером, да хотябы просто мужиком то поставил бы на место Мартинеса, а нам сказки заливают, что он затащил команду.
Ларс
Ларс ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 18:25
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 17:53
    По твоему все должны поздравлять через сми. Некоторые поздравляют по телефону или лично когда встретятся и это нормально. Если мбаппе оборзел то в этом виноват сам клуб псж
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:37
    Гальтье дважды похвалил Мбаппе и не поздравил Месси. Похоже тренер уже прогнулся про Мбаппе. Черепашка оборзела
    shlomo
    shlomo
    вчера в 17:28
    Они оба профессионалы и думаю, что поступят как настоящие игроки
    Гость
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