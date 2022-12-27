Гальтье высказался о взаимоотношениях Месси и Мбаппе

Главный тренер ПСЖ поделился мнением об игре в финале чемпионата мира двух игроков парижан — француза и аргентинца .

Я не хочу комментировать празднования аргентинцев, это их дело. Меня не касается то, чем занимался их голкипер. Самое важное – то, что я увидел во время финального матча. Килиан и Лео пожали друг другу руки. Килиан образцово вел себя после матча и перед церемонией награждения. Он поздравил Лео и наставника сборной Аргентины.

Все это привязывают к тому, как общаются Килиан и Лео. Лео не вел себя так, как Эмилиано Мартинес, не следует делать подобные сравнения. Не нужно все смешивать. Я не должен обсуждать поведение вратаря.

Килиан очень хорошо себя повел, несмотря на поражение. Он был очень разочарован, но поздравил Лео с большим достоинством. Для клуба это замечательно.