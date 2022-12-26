Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в топ-4 Премьер-Лиги

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о шансах клуба на попадание в топ-4 Премьер-Лиги по окончании сезона.

Для клуба это имеет огромное значение, на данный момент это наша главная задача. В целом у нас есть неплохие шансы попасть в Лигу чемпионов.

Произойдет ли это в текущем сезоне? Не знаю. Но мы точно вновь являемся одними из претендентов на ближайшие несколько лет.

Если футболист заявит: «В следующем году вас не будет в Лиге чемпионов, и я лучше уйду в клуб, который сейчас, а не в следующем сезоне, принимает там участие», то я не уверен, что все еще хотел бы работать с таким игроком, по правде сказать. Я все понимаю – я тоже хочу всегда быть в Лиге чемпионов.

Сейчас у нас есть еще два варианта для выхода в Лигу чемпионов в следующем году. Пока это так, я считаю нас достойными претендентами. Если нет, то обсудим это вновь.