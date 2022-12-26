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Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в топ-4 Премьер-Лиги

вчера, 21:15

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о шансах клуба на попадание в топ-4 Премьер-Лиги по окончании сезона.

Для клуба это имеет огромное значение, на данный момент это наша главная задача. В целом у нас есть неплохие шансы попасть в Лигу чемпионов.

Произойдет ли это в текущем сезоне? Не знаю. Но мы точно вновь являемся одними из претендентов на ближайшие несколько лет.

Если футболист заявит: «В следующем году вас не будет в Лиге чемпионов, и я лучше уйду в клуб, который сейчас, а не в следующем сезоне, принимает там участие», то я не уверен, что все еще хотел бы работать с таким игроком, по правде сказать. Я все понимаю – я тоже хочу всегда быть в Лиге чемпионов.

Сейчас у нас есть еще два варианта для выхода в Лигу чемпионов в следующем году. Пока это так, я считаю нас достойными претендентами. Если нет, то обсудим это вновь.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:40
Пока теоретические шансы есть надо бороться.
протон
протон ответ HOROVEL7 (раскрыть)
сегодня в 01:21, ред.
А какой смысл выкладывать комментарий со своих клонов, ставить максимум лайков, и отвечать на него.
drug01
drug01
вчера в 21:59
Цель ясна попасть в Лигу чемпионов
shlomo
shlomo
вчера в 21:59
Шанс есть всегда... тут теперь главное забрать свое во всех матчах
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 21:50
Слава богу, в «Ливерпуле» нет ни одного игрока, который точно хотел бы уйти из «Ливерпуля», чтобы играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Думаю игроки верят Клоппа, для них главное - команда. Они прямо сейчас выигрывают Астон Виллу в гостях. Один гол забил как не странно - Салах, а второй - Ван Дейк! Ван Дейк не забил пенальти во время ЧМ, и Аргентина победила в серии пенальти. Но для Ливерпуля он забивает, потому что знает своих партнеров по команде лучше. У Салаха личный рекорд по ассистам - 50, защитник Робертсон побил такой же рекорд среди защитников - 54. Просто у них полузащита слабая, нужны новые игроки. Это все видят, но почему молчат - не знаю. Нет денег наверное.

А так, верю что в топ-4 Ливерпуль будет в конце сезона.
Гость
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