В Испании игрок заплатил почти половину стоимости своего трансфера

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вчера, 13:26

«Депортиво» объявил о трансфере нападающего «Кадиса» .

С футболистом подписан контракт на 1,5 года. Форвард оплатил почти половину стоимости трансфера — 493 тысячи евро, остальную сумму заплатил его новый клуб. Испанец отказался от 900 тысяч евро, которые мог получить в «Кадисе», если бы остался до конца сезона.

Перес играл за «Депортиво» с 2014 по 2016 год, а также находился в аренде в сезоне 2017/2018. Игрок хотел вернуться в команду летом прошлого года, чтобы помочь в плей-офф за выход в Сегунду, но трансфер сорвался. «Депор» не оставлял попыток заполучить футболиста, но получал от «Кадиса» отказ. Осуществить переход оказалось возможным только в начале 2023 года.

Клуб уже презентовал нового члена команды, который будет выступать под 7-м номером. Мероприятие посетило около 7 тысяч болельщиков.