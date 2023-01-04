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В Испании игрок заплатил почти половину стоимости своего трансфера

вчера, 13:26

«Депортиво» объявил о трансфере нападающего «Кадиса» Лукаса Переса.

С футболистом подписан контракт на 1,5 года. Форвард оплатил почти половину стоимости трансфера — 493 тысячи евро, остальную сумму заплатил его новый клуб. Испанец отказался от 900 тысяч евро, которые мог получить в «Кадисе», если бы остался до конца сезона.

Перес играл за «Депортиво» с 2014 по 2016 год, а также находился в аренде в сезоне 2017/2018. Игрок хотел вернуться в команду летом прошлого года, чтобы помочь в плей-офф за выход в Сегунду, но трансфер сорвался. «Депор» не оставлял попыток заполучить футболиста, но получал от «Кадиса» отказ. Осуществить переход оказалось возможным только в начале 2023 года.

Клуб уже презентовал нового члена команды, который будет выступать под 7-м номером. Мероприятие посетило около 7 тысяч болельщиков.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 15:18
Неймар на минималках )
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:57
Такой цивилизованный подход к разрыву контракта не часто встретишь.
shlomo
shlomo
вчера в 13:39
Наверное знает что делает... а деньги еще заработает
Гость
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