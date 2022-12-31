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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

«Аль-Наср» объявил о трансфере Криштиану Роналду

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Н е э г о и с т
Н е э г о и с т ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:58
Знаю .. Теперь он Аль - Nasraldy... Навсегда... Для всех... А-ха-ха-ха...
Zak11
Zak11
сегодня в 02:57
На мой взгляд этого футболиста можно вычеркнуть из ныне действующих. Неожиданно если честно. Думал вернётся на родину, но увы, зарешали деньги.
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:56
Это Тен Хаг и прочие его должны прощать, а мне он нафиг не сдался... Свалил и футбол стал чище.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 02:41
Будут? Уже есть.
Gelious
Gelious ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 02:35
Он - да. Но у него будут дети. У его детей - свои дети
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:55
Лично мне, информация из новостей до сих пор не ясна. Ключевой момент «клубы ЛЧ не готовы тянуть контракт Роналду». Зачем ему деньги, когда на кону рекорды европейских турниров? И так миллиардер.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 01:51, ред.
Не отменяя сути комментария - Месси и моложе все же :)

Роналду - великий и необычный нападающий. Именно нападающий. Тьма голевых пасов, не говоря уж о количестве голов. Но Месси вне конкуренции по универсальности.

Это как с защитниками - нет у них шанса в игре, где результат конечный делают голы, стать величайшими игроками в футбол. «Только» величайшими защитниками. Эта участь постигла и величайшего нападающего - Роналду.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:42, ред.
А как же участие в ЛЧ? Вроде громкие слова были до этого.
Все же в противостоянии Месси-Роналду победил аргентинец уверено, он и чемпион мира, и в нормальном клубе крутится до сих пор
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 01:37
И тут 18а обставил. Хороооош!
протон
протон ответ Н е э г о и с т (раскрыть)
сегодня в 01:35
Банально звучит. Можно подумать, вы не знаете). Не лукавьте вы прекрасно знаете какой он Рон
протон
протон ответ Н е э г о и с т (раскрыть)
сегодня в 01:23
Если можно прости его пожалуйста. Ведь Вы не можете отрицать что он хороший футболист, ну вот все мы с противным характером.
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:07
Легко... Но для начало пусть он скажет чего-нибудь лестное про тех, с кем играл многие годы : тренеров, игроков, болельщиков, соперников, Месси и других... И самое главное - чтобы я в это поверил... Я как зеркало - сколько передо мной дулей не крути - в ответ я что-нибудь лестное изображать не буду.. По-моему я достаточно чётко всё изьяснил...
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 01:02
Расскажи это Модричу... Они одногодки..
протон
протон ответ Н е э г о и с т (раскрыть)
сегодня в 01:00
Может хоть одно лестное Вы скажите в адрес Рона?
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 00:59
Надеялся увидеть ещё его в ЛЧ, но выбрал кэш. Во всяком случае, пусть радуется и здоровья ему
Gelious
Gelious ответ Н е э г о и с т (раскрыть)
сегодня в 00:56
Странное какое-то мнение. Человеку уже под 40. Зарплата огромная. Все закономерно
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:56
Он не уходил в ПСЖ... Это его ушли...В Барсе он был согласен на снижение зарплаты ... Это знают все..
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 00:53
Не возраст его карьеру закончил, а голова .. Точнее её отсутствие...
Знатог
Знатог
сегодня в 00:50
Ничё пойдёт. Мы ведь тоже хотим в азию перейти. Матч лиги Чемпионов Азии Зенит- Аль Наср. Дзюба против Роналду, битва Гигантов.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:48
Деньги победили
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:39
500 млн.евро за 2,5 года…ЗП космос конечно ему дали.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Н е э г о и с т (раскрыть)
сегодня в 00:38, ред.
Ну тоже любит ведь, не зря ушел именно в багатейший ПСЖ, в лигу без конкуренции, да и второе, неизвестно ещё где окажется Месси в возрасте Роналду.
И третье, все мы любим деньги 😁
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:37
В Европе Роналду выйграл все возможные трофеи, победил разные чемпеонаты с разными командами, забил кучу голов и всякие возможные рекорды поставил. Теперь будет покарять Азию. Успехов тебе Рон, долгих лет карьеры и больших побед!!
Gelious
Gelious ответ Н е э г о и с т (раскрыть)
сегодня в 00:36
У Роналду не вот уж выбор был, думаю. Ему уже карьеру б закончить по европейским меркам возраста
протон
протон
сегодня в 00:21, ред.
Не признавать величие Рона все же действие неблагоразумное.

При нем конкуренция с Месси запомнилась на века, а свое наследие оставил на тысячелетия. Удачи ему, пусть отыграет свой конец с громкой нотой!

Не знаю кто там что думает, а по мне, так это нереально крутой закат карьеры. Денег вагоны заработает, даже если осилит там всего сезон. Нам не мечтать даже о обычном контракте, а тут астрономия просто.

Если честно, немного жаль, что уходит в Азию! До последнего надеялся, что останется в Европе и будет как Златан, до 40 катать в каких-нибудь топ-лигах... игроком ротации на последние 20-30мин в лёгкую мог отыгрывать. В любом случае только удачи! Уже точно ушла эпоха двух великих!
протон
протон
сегодня в 00:19
Вы будите визжать как тучки вспоминая эти легендарные годы Роналду времен МЮ Реала ЛЧ соперничество с Месси. Рекорды ЛЧ.
Врятли мы увидим ближайшее 50 лет таких футболистов как Рон и Месси которые дарили невероятные эмоции болельщикам.
Надеюсь Рон ещё сыграет на Евро24.
протон
протон
сегодня в 00:18, ред.
Кто - то скажет, что Рон завершил карьеру. Ну, с такими финансовыми вливаниями он только начал).
Удачи Криш и спасибо за всё
Спасибо за прекрасную игру, спасибо, что составил Месси достойную и равную конкуренцию, уверен если бы не Роналду, Месси не достиг бы таких высот, представляете если бы Пеле и Марадона в одно время играли, здесь примерно тоже самое.
Навсегда в сердцах миллионов фанатов! Спасибо за долгие годы вдохновляющей игры, легенда!
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
сегодня в 00:16
А говорили, что это Месси деньги любит...
Gahi
Gahi
сегодня в 00:15
С чем и поздравляем болельщиков команды. Удачи
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