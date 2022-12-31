«Аль-Наср» объявил о трансфере Криштиану Роналду

Пресс-служба «Аль-Насра» объявила о трансфере нападающего Криштиану Роналду.
Стороны подписали контракт до лета 2025 года. Ожидается, что КриРо заработает в «Аль-Насре» 500 млн евро.
Пресс-служба «Аль-Насра» объявила о трансфере нападающего Криштиану Роналду.
Стороны подписали контракт до лета 2025 года. Ожидается, что КриРо заработает в «Аль-Насре» 500 млн евро.
При нем конкуренция с Месси запомнилась на века, а свое наследие оставил на тысячелетия. Удачи ему, пусть отыграет свой конец с громкой нотой!
Не знаю кто там что думает, а по мне, так это нереально крутой закат карьеры. Денег вагоны заработает, даже если осилит там всего сезон. Нам не мечтать даже о обычном контракте, а тут астрономия просто.
Если честно, немного жаль, что уходит в Азию! До последнего надеялся, что останется в Европе и будет как Златан, до 40 катать в каких-нибудь топ-лигах... игроком ротации на последние 20-30мин в лёгкую мог отыгрывать. В любом случае только удачи! Уже точно ушла эпоха двух великих!
При нем конкуренция с Месси запомнилась на века, а свое наследие оставил на тысячелетия. Удачи ему, пусть отыграет свой конец с громкой нотой!
Не знаю кто там что думает, а по мне, так это нереально крутой закат карьеры. Денег вагоны заработает, даже если осилит там всего сезон. Нам не мечтать даже о обычном контракте, а тут астрономия просто.
Если честно, немного жаль, что уходит в Азию! До последнего надеялся, что останется в Европе и будет как Златан, до 40 катать в каких-нибудь топ-лигах... игроком ротации на последние 20-30мин в лёгкую мог отыгрывать. В любом случае только удачи! Уже точно ушла эпоха двух великих!
Роналду - великий и необычный нападающий. Именно нападающий. Тьма голевых пасов, не говоря уж о количестве голов. Но Месси вне конкуренции по универсальности.
Это как с защитниками - нет у них шанса в игре, где результат конечный делают голы, стать величайшими игроками в футбол. «Только» величайшими защитниками. Эта участь постигла и величайшего нападающего - Роналду.
Роналду - великий и необычный нападающий. Именно нападающий. Тьма голевых пасов, не говоря уж о количестве голов. Но Месси вне конкуренции по универсальности.
Это как с защитниками - нет у них шанса в игре, где результат конечный делают голы, стать величайшими игроками в футбол. «Только» величайшими защитниками. Эта участь постигла и величайшего нападающего - Роналду.