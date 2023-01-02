Роналду хотел уйти достойно. Полмиллиарда долларов от шейхов всё изменили

1672645378

вчера, 10:42

Криштиану в лиге, которая никому не нужна.

Роналду поймали на слове. Футболисты не мастера фильтровать речь, выбирая формулировки. Нашлось интервью, где Криштиану приложил Хави после того, как Эрнандес посмел поставить Месси выше:

Хави никогда не выигрывал «Золотой мяч». Его мнение мне неинтересно. Он уехал в Катар, потому что никому не нужен.

Также Роналду заявлял, что хочет сохранить достоинство в конце карьеры, поэтому в «дворовые» лиги не пойдёт. Но тогда никто не предлагал 500 миллионов долларов за два с половиной года вместе с бонусами. Базовый оклад – 75 млн, но лишь для соблюдения формальных правил в азиатском футболе.

Роналду обменял имя на деньги. Криштиану с позицией жертвы и денежными требованиями оказался никому не нужен в Европе. Ему вернулось оскорбление в сторону Хави. Роналду старше, чем был тогда испанец, но у него уникальная физическая готовность, поэтому всё могло сложиться иначе. И пора назвать виновных.

Криштиану Роналду

Хорошо, что Роналду признал психологические проблемы. Плохо, что не пошел к врачу. Вряд ли там болезнь, скорее что-то поправимое. Роналду – дееспособный человек, может нести ответственность за поведение и решения. Хотел в «Манчестер Сити», послушал Фергюсона – выбрал бывший клуб, о чем мгновенно пожалел. Ушел некрасиво, а параллельно достал всех в сборной Португалии.

Не было коалиции по защите права капитана на основу. Сантуш сделал то, что просили многие в команде. Теперь Роналду выбрал 500 млн долларов. Странно его за это прямо судить – приличному футболу отдал всё, что мог. Разве что напомним, что у португальца уже миллиардное состояние. В его статусе проще заработать без шейхов, особенно когда декларируешь желание сыграть на Евро, а сестра угрожает участием в ЧМ -26.

Катя, Эльма и Угу Авейру

Брат Роналду – наркоман и алкоголик, который лечится, а потом снова калечится. Прокуратура Турина обвинила Угу в мошенничестве, когда пытался заработать на имени брата. Отсутствие рядом старшего мужика, который поставит на место, сильно навредило Роналду после ухода из «Реала». Родной отец давно умер из-за алкоголизма. Сестра Эльма чаще молчит, а вот Катю знает весь футбольный мир. Рядом с ней Мостовой – Эйнштейн. Семейка тоже виновата, что Роналду не ушел достойно.

Сульшер, Рангник и тен Хаг

Каждый оправдает себя поведением Роналду. Но все не сумели обуздать капризного подростка, хотя по умолчанию должны управлять целой командой оных. А МЮ и до Роналду не играл как чемпион. В «Реале» слабости португальца могли не бросаться в глаза так сильно, ведь там моменты качественнее, Роналду было бы проще. Кстати, тренеры «Ювентуса» — Сарри, Пирло и Аллегри, тоже навредили. Клуб из Турина не играл на уровне финала ЛЧ , а португальский форвард делал то, что умеет – эгоистично стягивал на себя удары. Сульшеру стоило сразу заявить, что Роналду лишний игрок в новом МЮ , а это сделал лишь тен Хаг. Зря потратили время футболиста.

Фернанду Сантуш

Сантуш не смог озвучить, что Роналду стало на поле и за его пределами слишком много. Скорость упала, финты перестали работать. Увлечение дорогими цацками убрало Криштиану с тренировок любимых ранее штрафных. Роналду важно то, как выглядит на фото, зал не пропускает, но не всегда был готов тактически (неправильный высокий прессинг, неграмотная работа на левом полуфланге, слабые открывания на линии офсайда) и ментально. Точно не являлся лидером Португалии в Катаре.

Но и Сантуш нового вожака не нашел, Фернандеша гонял по позициям. А когда без Криштиану надо было обыграть Марокко, то не справились. Провал в Катаре обрушил падающие акции Роналду, с ним побоялись связываться клубы из плей-офф ЛЧ .

Эд Вудворд

Этот бухгалтер, не имея поддержки футбольной фигуры масштаба Фергюсона, в отличие от другого бухгалтера на посту босса МЮ – Дэвида Гилла, уничтожил великий клуб некомпетентностью. Эд предлагал Зидану контракт, обещая «Диснейленд для взрослых». Зинедин оценил потенциального начальника и отказался. Трансфер Роналду бухгалтер Эд совершил по телефону в саду Линекера, они соседи. Стоп, так Гари живет под Лондоном. Получается, Вудворд чаще обитал в столице, управляя клубом на другом конце страны. Результат – подсунул Сульшеру проблему, с которой норвежец не справился.

Мендеш и Регуфе

Рики Регуфе – друг и персональный менеджер Роналду. Этот тип ведет себя так же, как турецкий повар после финала ЧМ . Рики стал единственным посторонним в расположении сборной Португалии в Катаре, бесил напарников Криштиану. А Роналду согнал злость за неудачи на Мендеше, сделку в «Аль-Наср» оформлял именно Рикарду. Но и Жорже виновен в произошедшем.

Бывший ди-джей создал себе образ «крутого агента». На деле футбольные решения Жорже часто бездарные. Фелиш, Невеш, Гедеш, Асенсио, Семеду, Траоре, Перейра и многие другие совершали ошибки, слушая Мендеша. Разве «Ювентус» был лучшим клубом для 33-летнего Роналду? Стоило идти в ПСЖ или в «Манчестер Сити». Криштиану трижды подряд ошибся с клубом.

Сейчас многие хейтеры игрока оставляют злорадные комментарии. Но Роналду скорее жаль. Уехал в страну, где вряд ли получит психологическую помощь. Всегда хотел быть особенным мальчиком, но взрослому мужчине его поведение не идет. Жаль, что великий футболист закончит в команде, на матчи которой недавно приходило по 8 тысяч зрителей с гостевыми фанатами вместе.

Теперь народу будет больше, но арена небольшая, а лига – никакая. Не исключено, что дальше Роналду ждет провал на Евро-2024 и конфликт с будущим наставником Португалии. Если параллельно Месси снова выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ , а затем завершит карьеру в родном клубе в Аргентине, то диссонанс будет опасным для здоровья Криштиану.

Проблема перехода Роналду ещё и в том, что речь о трудоголике на курорте. Как падение уровня футбола скажется на ментальном состоянии Криштиану? Вряд ли положительно. Каждому значимому человеку нужно время от времени напоминать, что он не лучше остальных людей, а нашел свои сильные стороны, ему повезло их реализовать, был талант.

Понимание всего этого не отменяет тяжкий труд и футбольные заслуги Роналду, зато помогает не поймать манию величия, которая всегда ведет к роковым ошибкам. Криштиану мог завершить карьеру намного достойнее, будь рядом с ним отцовская фигура с мудрыми советами. Теперь вряд ли уйдет красиво, таким людям нужен не покой, а борьба.