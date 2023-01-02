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Роналду хотел уйти достойно. Полмиллиарда долларов от шейхов всё изменили

вчера, 10:42
Роналду

Криштиану в лиге, которая никому не нужна.

Роналду поймали на слове. Футболисты не мастера фильтровать речь, выбирая формулировки. Нашлось интервью, где Криштиану приложил Хави после того, как Эрнандес посмел поставить Месси выше:

Хави никогда не выигрывал «Золотой мяч». Его мнение мне неинтересно. Он уехал в Катар, потому что никому не нужен.

Также Роналду заявлял, что хочет сохранить достоинство в конце карьеры, поэтому в «дворовые» лиги не пойдёт. Но тогда никто не предлагал 500 миллионов долларов за два с половиной года вместе с бонусами. Базовый оклад – 75 млн, но лишь для соблюдения формальных правил в азиатском футболе.

Роналду обменял имя на деньги. Криштиану с позицией жертвы и денежными требованиями оказался никому не нужен в Европе. Ему вернулось оскорбление в сторону Хави. Роналду старше, чем был тогда испанец, но у него уникальная физическая готовность, поэтому всё могло сложиться иначе. И пора назвать виновных.

Криштиану Роналду

Хорошо, что Роналду признал психологические проблемы. Плохо, что не пошел к врачу. Вряд ли там болезнь, скорее что-то поправимое. Роналду – дееспособный человек, может нести ответственность за поведение и решения. Хотел в «Манчестер Сити», послушал Фергюсона – выбрал бывший клуб, о чем мгновенно пожалел. Ушел некрасиво, а параллельно достал всех в сборной Португалии.

Не было коалиции по защите права капитана на основу. Сантуш сделал то, что просили многие в команде. Теперь Роналду выбрал 500 млн долларов. Странно его за это прямо судить – приличному футболу отдал всё, что мог. Разве что напомним, что у португальца уже миллиардное состояние. В его статусе проще заработать без шейхов, особенно когда декларируешь желание сыграть на Евро, а сестра угрожает участием в ЧМ-26.

Катя, Эльма и Угу Авейру

Брат Роналду – наркоман и алкоголик, который лечится, а потом снова калечится. Прокуратура Турина обвинила Угу в мошенничестве, когда пытался заработать на имени брата. Отсутствие рядом старшего мужика, который поставит на место, сильно навредило Роналду после ухода из «Реала». Родной отец давно умер из-за алкоголизма. Сестра Эльма чаще молчит, а вот Катю знает весь футбольный мир. Рядом с ней Мостовой – Эйнштейн. Семейка тоже виновата, что Роналду не ушел достойно.

Сульшер, Рангник и тен Хаг

Каждый оправдает себя поведением Роналду. Но все не сумели обуздать капризного подростка, хотя по умолчанию должны управлять целой командой оных. А МЮ и до Роналду не играл как чемпион. В «Реале» слабости португальца могли не бросаться в глаза так сильно, ведь там моменты качественнее, Роналду было бы проще. Кстати, тренеры «Ювентуса» — Сарри, Пирло и Аллегри, тоже навредили. Клуб из Турина не играл на уровне финала ЛЧ, а португальский форвард делал то, что умеет – эгоистично стягивал на себя удары. Сульшеру стоило сразу заявить, что Роналду лишний игрок в новом МЮ, а это сделал лишь тен Хаг. Зря потратили время футболиста.

Фернанду Сантуш

Сантуш не смог озвучить, что Роналду стало на поле и за его пределами слишком много. Скорость упала, финты перестали работать. Увлечение дорогими цацками убрало Криштиану с тренировок любимых ранее штрафных. Роналду важно то, как выглядит на фото, зал не пропускает, но не всегда был готов тактически (неправильный высокий прессинг, неграмотная работа на левом полуфланге, слабые открывания на линии офсайда) и ментально. Точно не являлся лидером Португалии в Катаре.

Но и Сантуш нового вожака не нашел, Фернандеша гонял по позициям. А когда без Криштиану надо было обыграть Марокко, то не справились. Провал в Катаре обрушил падающие акции Роналду, с ним побоялись связываться клубы из плей-офф ЛЧ.

Эд Вудворд

Этот бухгалтер, не имея поддержки футбольной фигуры масштаба Фергюсона, в отличие от другого бухгалтера на посту босса МЮ – Дэвида Гилла, уничтожил великий клуб некомпетентностью. Эд предлагал Зидану контракт, обещая «Диснейленд для взрослых». Зинедин оценил потенциального начальника и отказался. Трансфер Роналду бухгалтер Эд совершил по телефону в саду Линекера, они соседи. Стоп, так Гари живет под Лондоном. Получается, Вудворд чаще обитал в столице, управляя клубом на другом конце страны. Результат – подсунул Сульшеру проблему, с которой норвежец не справился.

Мендеш и Регуфе

Рики Регуфе – друг и персональный менеджер Роналду. Этот тип ведет себя так же, как турецкий повар после финала ЧМ. Рики стал единственным посторонним в расположении сборной Португалии в Катаре, бесил напарников Криштиану. А Роналду согнал злость за неудачи на Мендеше, сделку в «Аль-Наср» оформлял именно Рикарду. Но и Жорже виновен в произошедшем.

Бывший ди-джей создал себе образ «крутого агента». На деле футбольные решения Жорже часто бездарные. Фелиш, Невеш, Гедеш, Асенсио, Семеду, Траоре, Перейра и многие другие совершали ошибки, слушая Мендеша. Разве «Ювентус» был лучшим клубом для 33-летнего Роналду? Стоило идти в ПСЖ или в «Манчестер Сити». Криштиану трижды подряд ошибся с клубом.

Сейчас многие хейтеры игрока оставляют злорадные комментарии. Но Роналду скорее жаль. Уехал в страну, где вряд ли получит психологическую помощь. Всегда хотел быть особенным мальчиком, но взрослому мужчине его поведение не идет. Жаль, что великий футболист закончит в команде, на матчи которой недавно приходило по 8 тысяч зрителей с гостевыми фанатами вместе.

Теперь народу будет больше, но арена небольшая, а лига – никакая. Не исключено, что дальше Роналду ждет провал на Евро-2024 и конфликт с будущим наставником Португалии. Если параллельно Месси снова выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ, а затем завершит карьеру в родном клубе в Аргентине, то диссонанс будет опасным для здоровья Криштиану.

Проблема перехода Роналду ещё и в том, что речь о трудоголике на курорте. Как падение уровня футбола скажется на ментальном состоянии Криштиану? Вряд ли положительно. Каждому значимому человеку нужно время от времени напоминать, что он не лучше остальных людей, а нашел свои сильные стороны, ему повезло их реализовать, был талант.

Понимание всего этого не отменяет тяжкий труд и футбольные заслуги Роналду, зато помогает не поймать манию величия, которая всегда ведет к роковым ошибкам. Криштиану мог завершить карьеру намного достойнее, будь рядом с ним отцовская фигура с мудрыми советами. Теперь вряд ли уйдет красиво, таким людям нужен не покой, а борьба.

Криштиану не умеет проигрывать и питается конкуренцией. Вторую не выдержал в МЮ и сборной, а теперь променял на деньги. Окружение его перехваливает и совсем не помогает. Слабо верится, что легенда наберет невероятную форму в песках пустыни.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 11:52, ред.
Скажите, а Пеле перейдя в 1975 году в Нью-Йорк Космос тоже закончил свою футбольную карьеру недостойно?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:12
Цитата с рекой мне понравилась, только вот разделываться с этой ситуацией надо было гораздо раньше - начиная от того, что вообще не следовало уходить из Реала, возомнив себя величайшей звездой и думая, что можешь звездить где угодно. А если уж случилось, камбекнувшись в МЮ и проведя крутейший сезон особенно на фоне тренера-идиота, умудрившимся себя втюхать таким же идиотам-владельцам одного из величайших клубов, прямо по окончанию клубного сезона 21-22,, когда стало ясно что МЮ в ЛЧ не будет и нет возможности перейти никуда, где можно было бы выступать в ЛЧ учитывая свои запросы, взять и прямо летом перейти к Саудитам, хлопнув дверью со словами, что больше не хочешь играть в этом Сатанинском клубе, и тогда же дать это интервью - вот тогда бы его уважали! А так, погорел парень, и ему с этим жить
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:46
То, что Вудворд сосед Гари и живет под Лондоном и умудряется руководить клубом на другом конце страны который построил Джек нет ничего страшного, ведь вся Великобритания немногим больше Ленинградской области. Следовательно вести бизнес в СПб делая запросы и звонки из Гатчины легко представляется возможным - этому есть "с-десяток-наберется-точно" подтверждений, это тебе не Владивосток-Москва - даже случись какой казус, можно быстро приехать и всё урегулировать. А у Криштиану, конечно, драма, с Месси соперничать уже бесполезно, но, если найдет в себе силы поддерживать текущую форму хотя бы до 40 и выступить на Евро24 к примеру, это будет большим достижением, по крайней мере его будут еще долго ставить в пример другим, как великого игрока нацеленного на результат, несмотря на лигу Саудитов
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:40
Если бы ты не был хейтером роналду а просто болельщиком футбола ты бы знал насколько красивые голы забивал роналду после обаодки защитников и вратарей. Но ты врун тебе не интересны факты. Посмотри голы роналду в ютубе. Там много чего найдёшь
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:59
Какая разница. И терри и французы пробили плохо. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Какие то детские отмазки у тебя.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:57
Псж был в финале не важно как но они в финале были. Проиграли сильной Баварии. А потом не везёт. Но я это не связываю с месси. Это ты у нас все связываешь с роналду.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 18:55
Обводками ты считаешь стояние на месте и махая ногами-ножницами?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:52
И в реале обыгрывал. И все это знают кроме болельщиков месси. Не ври.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 18:50
Терри подскользнулся, а французы плохо пробили. Это разные вещи
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 18:38
Почему другим не удается? Бензема вполне справляется.

А то, что ПСЖ до финала дошел, тут всё просто. Тогда из-за пандемии не играли ответные матчи и соперники были легкие: Дортмунд, Аталанта и Лейпциг. Финал напомню проиграли Баварии. В следующем сезоне вылетели от Сити, потом от Реала. Когда соперник топ, они вылетают. Тем более Месси еще не адаптировался. Посмотрим как в этом сезоне сыграют
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:36
Ну чтобы кто то что то выиграл кто то должен ошибиться в финале чм 2022 два француза ошиблись и поэтому аргентина выиграла так по твоему? Роналду в том финале гол забил челси и играл отлично. Пенальти не забил но как ты говоришь терри ошибся. Но это не значит что мю выиграл а не терри подарил им лч
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 18:34
Он не умеет обыгрывать. Это все знают. В МЮ умел, потом разучился
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:33
А голы которые он врывался в штрафную обыгрывая защитника и забивал это добивание или рикошет?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:31
А как он выстраивал все пож себя? Почему ему это удавалось а другим нет. Потому что он забивал в каждом матче влиял на результат. А то что какая то команда выигрывала в разное время разные титулы. Наприер псж до месси был в финале а с месси в 1/8 только прошли но это не из за месси это так сложилось. Незаменимых игроков нет если руководство клуба не тупые. Ты думаешь барселона сейчас слабая из за месси нет конечно это из за тупого руководства и месси ушел из ша тупого руководства.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 18:17
При чем тут талант? Он играл в топ клубах, где всё было выстроено под него. Голы забивал, но он не незаменимый игрок. МЮ с ним и без него доходил до финала ЛЧ и выигрывал АПЛ. ЛЧ 2008 выиграли только благодаря ошибке Терри. Реал с ним и без него выигрывал Ла Лигу и ЛЧ. Ювентус с ним и без него 4 место и 1/8 финала ЛЧ.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 18:13
Всего 1 гол через себя. Штук 5 пяткой
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ zim289 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:44
Ну не может футболист с талантом 0 как говорит товарищ элиада забить 800+ голов и 250 голевых за одну карьеру. Даже если он 800 пенальти забил.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:35
В эти 65 процентов голосов входит гол через себя, голы пяткой, или голы после обводки защитников или вратаря? Ты сказал что в 65 входят добивание головой и рикошеты и опять врешь. Врешь и не краснеешь. У роналду есть голы на любой вкус
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 17:02
Из 800 его голов 20% голы с пенальти, 5% голов со штрафных, 10% голов из-за пределов штрафной и 65% голов это добивания, удары головой, рикошеты и т. д.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:04
И как именно его тащили? Кто его тащил? Он что все голы замыкал или с пенальти забил? Че ты врешь? Не стыдно в каждой новости про роналду обманывать людей и навязывать свое не умное мнение.
Буратино 1
Буратино 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:33
🤣
Elliada
Elliada ответ Буратино 1 (раскрыть)
вчера в 15:09
А у балласта все награды и титулы честные? Не секрет, что балласта тащили за уши, чтобы создать иллюзию соперничества с Месси. А так он обычный замыкатель и пенальтист. 0 % таланта
Elliada
Elliada
вчера в 14:50
Роналду не сможет поднять молот Тора. Он не достоин
Буратино 1
Буратино 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:31
Гном уже запятнал свою карьеру этим липовым чемпионством. Даже половина липовых ЗМ в сравнение не идут.
Буратино 1
Буратино 1 ответ Н е э г о и с т (раскрыть)
вчера в 14:29
Там еще одного мажора никак продать не могут. Теперь в аренду предлагают. Фелиш называется. Тоже португалец.
Буратино 1
Буратино 1 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 14:28
В отличии от Тоттенхэма у Рона куча наград и кубков.
DXTK
DXTK
вчера в 13:40
Мне стало интересно куда попал португалец и выяснил кое-что........

Роналду опять выбрал клуб безперспективы, похоже переход в МЮ его ничему не научил, последние годы титулы и кубки получает там Аль-Хиляль, как говорят самый популярный клуб в Саудовской Аравии у которого 18 титулов против 9 у Аль Наср. Если раньше Роналду в Европе выбирал клубы играющие в ЛЧ, то переезд в САравию обусловлен лишь деньгами, потому что в ЛЧ от АФК постоянно попадает как раз Хиляль.

Тем более 22 год был очень непростым в карьере Роналду.......присел на скамейку в МЮ, после тоже самое произошло и в сборной, по факту вообще не понимаю ради чего его Эль Наср покупает, на сегодня от него осталось лишь имя, видимо пиар и реклама для клуба важнее командных успехов, последний сезон клуб занял 3 место,........ на данном этапе в новом сезоне Эль Наср идет первым опережая конкурента лишь на 1 очко........ интересно подписав португальца, куда они попадут на финише сезона, и как надолго задержится тренер Руди Гарсия, который уже по шутил - хотели Месси, но подобрали Роналду......... .
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 12:57
А почему никто не вспоминает интервью, в котором Роналду говорил, что деньги для него - не главное, что главное - это страсть (passion), и что если бы это было не так, то он играл бы в Катаре😄😄😄

Это реально его слова из интервью, поищите, и сейчас они прямо в точку
kindpennywise
kindpennywise ответ ganiball (раскрыть)
вчера в 12:54
Тебя поймут те кто в комментах не пишет
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 12:49
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