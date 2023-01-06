Абубакар может уйти в аренду в МЮ, чтобы освободить место для Роналду

1673014631

вчера, 17:17

Нападающий «Аль-Насра» может уйти в аренду.

По информации источника, руководство клуба достигло договорённости с камерунцем о его переходе в один из европейских клубов на правах аренды для того, чтобы можно было зарегистрировать новичка команды . Сообщается, что игроком сборной Камеруна интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче». Наиболее вероятен вариант с уходом в МЮ .

Как стало известно ранее, «Аль-Наср» не мог зарегистрировать Роналду из-за превышения лимита на легионеров.