Абубакар может уйти в аренду в МЮ, чтобы освободить место для Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар может уйти в аренду.
По информации источника, руководство клуба достигло договорённости с камерунцем о его переходе в один из европейских клубов на правах аренды для того, чтобы можно было зарегистрировать новичка команды Криштиану Роналду. Сообщается, что игроком сборной Камеруна интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче». Наиболее вероятен вариант с уходом в МЮ.
Как стало известно ранее, «Аль-Наср» не мог зарегистрировать Роналду из-за превышения лимита на легионеров.
Ну зачем МЮ нужен какой то там футболист, который закончил с футболом, при этом никогда даже близко не был к уровню АПЛ?
Переход в чемпионат Саудовской Аравии это по сути конец карьеры игрока.
Тем более МЮ после всего того, что сделал Роналду просто не будет ему помогать.
Тут уже братьев с носилками надо вызывать.
Ну зачем МЮ нужен какой то там футболист, который закончил с футболом, при этом никогда даже близко не был к уровню АПЛ?
Переход в чемпионат Саудовской Аравии это по сути конец карьеры игрока.
Тем более МЮ после всего того, что сделал Роналду просто не будет ему помогать.
Тут уже братьев с носилками надо вызывать.