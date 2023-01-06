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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Абубакар может уйти в аренду в МЮ, чтобы освободить место для Роналду

вчера, 17:17

Нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар может уйти в аренду.

По информации источника, руководство клуба достигло договорённости с камерунцем о его переходе в один из европейских клубов на правах аренды для того, чтобы можно было зарегистрировать новичка команды Криштиану Роналду. Сообщается, что игроком сборной Камеруна интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче». Наиболее вероятен вариант с уходом в МЮ.

Как стало известно ранее, «Аль-Наср» не мог зарегистрировать Роналду из-за превышения лимита на легионеров.

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Все комментарии
Томас Сойер
Томас Сойер
вчера в 21:39, ред.
Роналду красавчик, даже будучи на пенсии, и играя в слабой лиге, не даёт что бы его забывали.😂 Вот что такое величие, мне нравится как играет Роналду, но при этом как баба я не критикую и не излеваюсь желчю в сторону Месси.
Человеку 38, вы что от него хотите?!🤦😂 Вы еще ему скажите в 40 лет, что он играть не умеет.😂
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:15
Тренер насрюков может тоже куда-нибудь уйти,чтобы не мешать нарциссу руководить игрой команды.Остальные сами сбегут...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:01
Во прикол будет, если он заиграет и принесет пользу МЮ. Роналду тогда будет локти кусать.
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 17:51
Пусть Абубакар переходит в МЮ... Хоть в ЛЧ осенью поиграет... А может и ЛЕ выиграет в этом году.. Хе..
shur
shur
вчера в 17:39
...шёл ЧМ по футболу, весь мир жил футболом и только им,
закончился и сплошной Аль -наср ... Не надоело , госпада?!
Брулин
Брулин
вчера в 17:33
Талиска в Бешикташе хорошо играл. Может турки с саудами договорятся.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:31
Ну всё, пошла уже фантастика и абстракция в одном флаконе.
Ну зачем МЮ нужен какой то там футболист, который закончил с футболом, при этом никогда даже близко не был к уровню АПЛ?
Переход в чемпионат Саудовской Аравии это по сути конец карьеры игрока.
Тем более МЮ после всего того, что сделал Роналду просто не будет ему помогать.
Тут уже братьев с носилками надо вызывать.
Гость
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