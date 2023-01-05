Батленд станет игроком «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 12:33

Голкипер «Кристал Пэлас» перейдет в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Данный договор не предусматривает опцию выкупа, вратарь пройдет медосмотр в своем новом клубе уже в ближайшее время.