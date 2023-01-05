Батленд станет игроком «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Кристал Пэлас» Джек Батленд перейдет в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
Данный договор не предусматривает опцию выкупа, вратарь пройдет медосмотр в своем новом клубе уже в ближайшее время.
В текущем сезоне Батленд не играл в АПЛ.
Голкипер «Кристал Пэлас» Джек Батленд перейдет в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
Данный договор не предусматривает опцию выкупа, вратарь пройдет медосмотр в своем новом клубе уже в ближайшее время.
В текущем сезоне Батленд не играл в АПЛ.
МЮ, ты серьёзно ?
МЮ, ты серьёзно ?