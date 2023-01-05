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Батленд станет игроком «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:33

Голкипер «Кристал Пэлас» Джек Батленд перейдет в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Данный договор не предусматривает опцию выкупа, вратарь пройдет медосмотр в своем новом клубе уже в ближайшее время.

В текущем сезоне Батленд не играл в АПЛ.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 01:53
Так он и в КП на лавке под Гуаитой))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:52
В самом расцвете вратарских сил, в 29 лет, он стоит столько , сколько стоили два игрока молодых вчерашних, воспитанники Краснодара, которых он выставил на трансфер.

МЮ, ты серьёзно ?
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 13:01
Вообще что то странное Мю творит с вратарями, что Дубравка карьеру загубил, что Батленд загубит
lotsman
lotsman
вчера в 12:49
А в М. Ю. он будет играть? Или тоже на скамейку сядет?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:48
Не совсем понятная история.
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